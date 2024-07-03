14 aydan sonra ilk kez annesinin sesini duydu

Bebeğin doğuştan ileri derecede işitme engeli bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ziya Özüer, biyonik kulak tedavisinden olumlu sonuçlar aldıklarını belirtti ve ekledi: "Tedavinin ardından bebek tıpkı yeni doğmuş bebek gibi sesleri tanımaya başlıyor. Bu süreçten sonra konuşma ve dil gelişimi oluyor. Bu süreç bir yılı kapsıyor" dedi.

Leia Dynnyk, sessiz dünyasının ilk sesini ailesinin eşliğinde duydu. Biyonik kulak cihazında gelen ilk sesten korkan ve ağlamaya başlayan bebek, annesinin seslenmesiyle sakinleşti. Bu sırada annenin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Özüer, ilk sesin ardından korkan bebeğin annesinin korumasına geçerek sakinleştiğini ifade etti.

Tarif edilemez bir mutluluk

Anne Mariana Dynnyk ise tarif edilemez mutluluk yaşadıklarını belirterek, "Bebeğimiz nihayet anne ve babasının sesini duydu, bu bizi çok mutlu etti" ifadelerini kullandı. Baba Oleksii Dynnyk de Türkiye'de kısa zamanda tedavi edilen bebeklerinin duymasından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını anlattı.