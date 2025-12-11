14 dernekten kronik hastalıklara karşı ortak mücadele

Türkiye’de ilk kez 13 uzmanlık derneği ve 1 hasta derneği, kronik hastalıklarda tedaviye uyumu artırmak için ortak hareket ediyor. Servier Türkiye’nin koşulsuz katkılarıyla başlatılan “Türkiye 2030’da yüzde 50” projesi, hipertansiyon ve tip 2 diyabette kontrol oranlarını yükseltmeyi hedefliyor.

Dernekler yayımladıkları deklarasyonda, toplum sağlığı için kapsamlı bir bilgilendirme ve eğitim seferberliğinin zorunlu olduğuna dikkat çekti.

Türkiye’de düşük kontrol oranları risk oluşturuyor

Bilimsel veriler Türkiye’de hipertansiyon kontrol oranının sadece yüzde 22,2, tip 2 diyabette ise yüzde 36,7 olduğunu gösteriyor. Tedaviye uyumsuzluk, felç, böbrek yetmezliği ve erken ölüm riskini büyük ölçüde artırıyor.

OECD analizlerine göre tedavi uyumunun artırılmasıyla uzun dönem ölüm oranlarında yüzde 21 azalma sağlanabiliyor.

4 ana başlıkta ulusal eylem planı

Ulusal eylem planı; hekim eğitimleri, dijital modüller ve iletişim programları, hastalarda uyumu artırmaya yönelik uygulamalar, hatırlatma sistemleri, dijital takip araçları, ulusal farkındalık kampanyaları, sağlık sisteminde optimizasyon, kullanılmayan ilaçların azaltılması başlıklarında ilerleyecek.

Daha sağlıklı toplum ve ekonomik kazanım

Projenin başarıyla uygulanması halinde milyonlarca hastanın yaşam kalitesinin artması, komplikasyonlarda belirgin düşüş ve sağlık harcamalarında milyarlarca liralık tasarruf öngörülüyor.

Proje kapsamında yer alan 14 dernek arasında; Ateroskleroz Derneği, Avrasya Kalp Yetersizliği Derneği, Dahiliye Uzmanları Derneği, İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitim Araştırma Derneği, Kalp Damar Hastalıklarıyla Mücadele ve Farkındalık Derneği, Kardiyovasküler Akademi Derneği, Klinik Endokrinoloji ve Diyabet Derneği, Metabolik Sendrom Derneği, Türk Diyabet Cemiyeti, Türk Girişimsel Kardiyoloji Vakfı, Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, Türkiye Diyabet Vakfı, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği yer alıyor.