18 ilaç geri ödeme listesine alındı
Akciğer kanseri dahil olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 18 adet ilaç geri ödeme listesine alındı.
Sağlık uygulama tebliği ile başta akciğer kanseri olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 18 adet ilaç geri ödeme listesine alındı.
Karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Geri ödemeye alınan ilaçların isimleri şöyle:
Verxant: Aktif ankilozan spondilit, plak psoriasis, aktif psoriatik artrit (cilt ve eklem romatizmal hastalıkları)
- Xalkori: Akciğer kanseri
- Tagrisso: Akciğer kanseri
- Alecensa: Akciğer kanseri
- Zykadia: Akciğer kanseri
- Iressa: Akciğer kanseri
- Soliris: Atipik Hemolitik Üremik Sendrom (aHÜS) ( kan hücreleri ve böbrek hücreleri hasarı hastalığı) ve Paroksimal Nokturnal Hemoglobinüri (PNH) kan hücrelerinin parçalarak idrarla atılması
- Ocrevus: Multipl Skleroz ( beyin ve omurilikte beyaz leke hastalığı)
- Nuvigil: Narkolepsi ( gündüz aşırı uyku hali) ve obstrüktif uyku apnesi ( gece nefes durması hali)
- Dopadex: Parkinson hastalığı