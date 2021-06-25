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18 yaş ve üzerine aşı yapılanmaya başlandı

COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'de 18 yaş ve üstündekilere aşı yapılmaya başlandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Türkiye'de 18-24 yaş arasındakiler, COVID-19 aşısının birinci dozunu olmaya başladı.

Sağlık kuruluşlarına giden vatandaşlar, hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinde randevu saatlerine göre aşılarını oluyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çarşamba günü yapılan Bilim Kurulu Toplantısından sonra yaptığı açıklamada, bugünden itibaren 18 yaşından gün almış bütün vatandaşların aşı randevularının açılacağını açıklamıştı.

 

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