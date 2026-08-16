19 milyon yumurta geri çağırılmıştı: FDA en yüksek seviyeye çıkardı

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ABD'de salmonella şüphesi nedeniyle başlatılan dev yumurta geri çağırma operasyonunda risk seviyesi yükseltildi. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 19 milyon yumurtayı kapsayan geri çağırmayı, ciddi sağlık sorunları veya ölüm riski taşıyan ürünler için kullanılan en yüksek kategori olan "Sınıf I" seviyesine çıkardı.

Yaklaşık 100 kişi hastalandı

Geri çağırma kararının ardından ortaya çıkan tablo da dikkat çekti. Salmonella bağlantılı vakalarda yaklaşık 100 kişinin hastalandığı, 26 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Şu ana kadar doğrulanmış bir ölüm vakasına rastlanmadı.

FDA'nın "Sınıf I" kategorisi, söz konusu ürünün kullanılması veya ürüne maruz kalınmasının ciddi sağlık sorunlarına ya da ölüme yol açabileceğine ilişkin makul bir olasılık bulunduğu durumlarda uygulanıyor.

Hangi yumurtalar geri çağrıldı?

Geri çağırma kapsamında Country Morning, Cal-Maine Sunups, Brookshire’s, Simple Truth ve Kroger markaları altında satılan yumurtalar bulunuyor.

Söz konusu ürünlerin son satış veya tavsiye edilen tüketim tarihlerinin 20 Temmuz 2026 ile 17 Ağustos 2026 arasında olduğu belirtildi.

FDA'ya göre yumurtalar Texas, Oklahoma ve Louisiana'daki mağazalara gönderildi. Ürünlerin Texas ve Louisiana'daki Kroger mağazalarının yanı sıra Texas, Oklahoma, Arkansas ve Louisiana'daki Brookshire Grocery mağazalarında satıldığı bildirildi. Geri çağrılan yumurtaların Mississippi ve New Mexico dahil bazı eyaletlerdeki daha küçük perakendecilere de ulaştığı kaydedildi.

FDA'dan tüketicilere uyarı

Yetkililer, geri çağırma kapsamındaki yumurtaları satın alan tüketicilerin ürünleri tüketmemesini istedi. Yumurtaların çöpe atılması veya para iadesi için satın alınan noktaya götürülmesi gerektiği belirtildi.

FDA ayrıca yumurtalarını orijinal ambalajından çıkararak saklayan ve geri çağırma kapsamında olup olmadığından emin olamayan tüketicilere de ürünleri kullanmamaları tavsiyesinde bulundu.

Salmonella belirtileri neler?

Salmonella belirtileri genellikle kontamine gıdanın tüketilmesinden 12 ila 72 saat sonra ortaya çıkıyor. En yaygın belirtiler arasında ishal, ateş ve karın krampları yer alıyor. Hastalık çoğunlukla dört ila yedi gün sürüyor.

FDA, özellikle 5 yaşından küçük çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerin daha ağır enfeksiyon riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekiyor.