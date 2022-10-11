20 ülkeden diş hekimleri İstanbul’da bir araya geliyor

Ekonomik hacmi 1 miyar dolara yaklaşan, yerli üretim oranını ise son 10 yılda yüzde 8'den yüzde 25'e taşıyan ağız sağlığı ve diş malzemeleri sektörü, dünyanın dört bir yanından bilim insanını İstanbul’da ağırlamaya hazırlanıyor.

Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi ve Fuarı (GREATIST), Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) ve Dental Tribune International (DTI) işbirliği ile 21 - 23 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da kapılarını açacak.

Bu yıl 18’incisi gerçekleştirilecek olan kongrenin başkanlığını Prof. Dr. Tolga F. Tözüm üstlendi. Kongrede 26 oturumda 17’si yurt dışından olmak üzere dünyaca tanınmış 30’dan fazla konuşmacı sahnede olacak.

“Gelecek 20 yıla damga vuracağız”

Diş malzemeleri sektörünün katma değeri yüksek organizasyonlarla gelecek 20 yıla damgasını vuracağını belirten DİŞSİAD Başkanı Erkan Uçar, “Sektör olarak toplam ihracata sürdürülebilir katkı vermenin gayreti içindeyiz. Bu yıl IDEX fuarımızda yabancı ziyaretçi rekoru kırdık. Pandemi nedeniyle iki yıl ara verdiğimiz GREATİST’te de bu yıl aynı beklentileri taşıyoruz. Özellikle yeni klinik kuracaklar ve malzemelerini yenileyecekler, fuar alanında ihtiyaç duydukları tüm ürünleri bir arada görebilecek.” şeklinde konuştu.