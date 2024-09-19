20 yıllık çalışmanın sonucu! İngiliz bilim insanları yeni bir kan grubu keşfetti: MAL

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi hematologlarından Louise Tilley ve ekibi, 20 yılı aşkın süredir devam eden araştırmalar sonucunda yeni bir kan grubu sistemi keşfettiklerini duyurdu. "MAL" olarak adlandırılan bu yeni kan grubu, nadir bir antijen eksikliği olan hastalarda tespit edildi.

MAL kan grubu nasıl ortaya çıktı?

Yeni keşfedilen MAL kan grubu sistemi, özellikle 1972 yılında bir hamile hastada fark edilen eksik AnWj antijeni üzerinden yapılan araştırmalarla ortaya kondu.

AnWj antijeni, çoğu insanda doğuştan bulunmayan ve kısa süre sonra ortaya çıkan bir antijen olarak biliniyor.

Araştırmacılar, miyelin ve lenfosit proteinlerinde yer alan bu antijenin eksikliğinin, genetik mutasyonlardan kaynaklandığını belirtti.

Louise Tilley, "Bu keşif, hastalarımıza daha iyi bakım sunmamızı sağlayacak ve nadir kan grubu sistemlerine sahip kişilere yönelik tedavi imkanlarını genişletecektir" açıklamasını yaptı.

MAL üzerindeki araştırmalar derinleştirilecek

Araştırmacılar, MAL kan grubuna sahip hastaların genetik mutasyonları daha iyi anlamak ve bu durumu başka hastalıklarla ilişkilendirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtiyor.

Kan grubu araştırmalarında önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirilen bu keşif bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı. Araştırmanın sonuçları, dünyaca ünlü tıp dergisi Blood'da yayımlandı.