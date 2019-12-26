ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
9 °C

2020 yılında 15 bin sözleşmeli doktor istihdam edilecek

Cumhurbaşkanı kararı ile 2020 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı belirlendi. İstihdam edilecek 16 bin sözleşmeli sağlık personelinden 6 bin 676'sı doktor, 8 bin 288'i uzman doktor olacak.

2020 yılında 15 bin sözleşmeli doktor istihdam edilecek
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2020 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 16 bin olarak tespit edildi.

Buna göre, istihdam edilecek 16 bin sözleşmeli sağlık personelinden 6 bin 676'sı doktor, 8 bin 288'i uzman doktor olacak.

Kararda 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2020 yılında sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri ve unvanlar şöyle sıralandı:

UNVAN   ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ   HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI    İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ   SAĞLIK EVİ   YATAKLI TEDAVİ   TOPLAM
 Diş Doktoru          2  2
 Diyetisyen          1  1
 Ebe     978   1 981 
 Hemşire          5  5
 Psikolog          1
Sağlık Memuru     8    33 45 
Sağlık Teknikeri   1        
Doktor   215   885     5.567 6.676 
Uzman Doktor    34  28     8.226   8.288 
TOPLAM 220 34 923 978 13.845 16.000

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap