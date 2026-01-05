2025 yılında en çok randevu alınan sağlık branşları belli oldu

Dijital sağlık randevu platformu DoktorTakvimi, 2025 yılına ilişkin sağlık sektörü verilerini paylaştı. Platform, yıl boyunca 50 milyon ziyaret aldı; 140 binden fazla hasta ve danışan görüş bildirdi. Sistemde yer alan 200 bini aşkın hekim ve uzman profiline karşılık, üye sağlık profesyoneli sayısı 11 bine yükseldi.

Psikoloji yine ilk sırada

2025’te DoktorTakvimi üzerinden en fazla randevu alınan branş psikoloji oldu. 99 bin randevu ile toplamın %34,5’i bu alanda gerçekleşti. Psikolojiyi Kadın Hastalıkları ve Doğum (%22,3) ile Psikiyatri (%20) izledi. Pediatri (%13,4) ve Diş Hekimliği (%9,8) de ilk beşte yer aldı. Veriler, ruh sağlığı başta olmak üzere kadın ve çocuk sağlığının dijital platformlarda en yoğun talep gören alanlar olduğunu ortaya koydu.

En çok aranan hastalıklar

Platformda 2025 boyunca en çok aranan hastalıklar alerji, çocuk ortopedisi hastalıkları ve çocuk KBB hastalıkları oldu. Hizmetlerde ise çocuk ve ergen psikolojisi, burun estetiği ve çift terapisi öne çıktı.

Randevu yoğunluğunda Marmara önde

Bölgesel dağılıma bakıldığında Marmara Bölgesi, 160 bin 710 randevu ve %37,91 pay ile ilk sırada yer aldı. Marmara’yı İç Anadolu (%22,28), Ege (%15,73) ve Akdeniz (%10,07) izledi. Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri ise daha sınırlı paylara sahip oldu.

Nüfusa oranla en fazla randevu alınan şehir Eskişehir oldu (16 bin 503 randevu, %1,95). Onu Kocaeli, Iğdır, Denizli ve Çanakkale takip etti. Bu tablo, bazı orta ölçekli şehirlerde dijital sağlık kullanımının yüksek seviyelere ulaştığını gösterdi.