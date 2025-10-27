2,2 milyon kg tavuk için toplatma kararı

ABD'de Minnesota merkezli Hormel Foods’un üretim hattında kullanılan bir konveyör bandından kopan metal parçaları donuk tavuk ürünlerine karıştı.

Otel, restoran ve benzeri kuruluşlardan gelen şikâyetler sonrası şirket, 215 bin 258 kasadan oluşan 2,2 milyon kg ürünü toplatma kararı aldı.

ABD Tarım Bakanlığı Gıda Güvenliği ve Denetim Hizmetleri; kemiksiz tavuk göğsü ve but içeren donuk ürünlerin perakende satış mağazalarında satılmadığı, ticari mutfaklar için üretildiği açıklandı.