3. doz aşı ne zaman? Kimler 3. doz aşı randevusu başladı mı?

Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Tüm dünyayı etkisine alan salgın hayatı olumsuz etkilerken, salgına karşı aşı uygulamalarının başlaması normalleşme sürecini hızlandırıyor. Aşılamanın ardından vatandaşlar COVID-19'a karşı bağışıklık kazanırken, bu etki zamanla azalıyor. Bu nedenle son dönemde 3. doz aşı yapılması konuşuluyordu.

Geçtiğimiz günlerde yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3. doz aşı kararını açıkladı. Bakan Koca, aşı uygulamasının önceki dozlarda olduğu gibi yine risk gruplarına göre yapılacağını duyurdu.

Buna göre, 2 doz aşı olan ancak üzerinden 6 aya kadar süre geçen, 60 yaş üzerindeki vatandaşlar, 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar ve başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar 3. doz aşı olacak.

3. doz aşı uygulaması şu anda başlamış durumda.

Aşı randevusu nasıl alınır?

COVID-19 aşı randevusu almak için ALO 182 ya da MHRS'yi kullanabilirsiniz. ALO 182'yi aradığınızda telefon görüşmesiyle aşı randeuvu oluşturmanız mümkün. Diğer yandan MHRS üzerinden COVID-19 aşı randevusu almak için T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile sisteme giriş yapılması gerekiyor.

MHRS internet adresi üzerinden randevu almak için; Eğer üye değilseniz “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Üye olduktan sonra “Randevu Al” butonuna tıklayarak T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile birlikte istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevuzunu oluşturabilirsiniz.