'3. doz ve yeni aşı mutasyonlara karşı etkili'

Moderna Inc, insan üzerinde yaptığı ilk deneylere göre deneysel yeni aşı adayının ve kullanımdaki koronavirüs aşısının üçüncü dozunun Brezilya ve Güney Afrika'da ortaya çıkan COVID-19 mutasyonlarına karşı bağışıklığı artırdığını belirtti.

Bağışıklık güçlendirici aşılar Moderna aşısının ilk iki dozunu olmuş gönüllülere yapıldı ve aşıların deneylerde ilk ortaya çıkan COVID-19'a karşı antikorları da artırdığı gözlemlendi.

Moderna, ilk verileri var olan aşı ve mRNA-1273.351 olarak adlandırılan Güney Afrika mutasyonuna karşı geliştirdiği aşının 40 kişi üzerindeki ilk denemelerden elde etti. Moderna aynı zamanda yeni ve var olan aşının ortak bir dozda birleştirilmesi üzerine de çalışmalar yürütüyor.

Sonuçlar, aşının iki türünün de COVID-19'un denemelerde test edilen tüm mutasyonlarına karşı antikorları artırdığını gösterse de, yeni geliştirilen aşı Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyona karşı orijinal aşıya kıyasla daha güçlü bir koruma sağlıyor.

Moderna CEO'su Stephane Bancel yaptığı açıklamada, "Yeni veriler bağışıklık güçlendirme stratejimizin (COVID-19'un yeni mutasyonlarına karşı) koruyucu olduğuna dair güvenimizi artırarak bizi cesaretlendiriyor." dedi.