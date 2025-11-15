300 kilonun üzerine çıktı, yerinden kalkamıyor!

Ankara'da yaşayan obezite hastası Barış Pınarbaşı, son dönemlerde artan ödem şikayetleri sebebiyle yerinden kalkamıyor.

Evde sağlık hizmeti gören Pınarbaşı, hastanede tedavi almak için yardım bekliyor.

300 kilonun üzerinde olan 28 yaşındaki hasta, hayatını normal şekilde sürdürmek istiyor.

Pınarbaşı, kilo probleminin hep olduğunu ama son 25 gündür vücudunda ödem oluştuğunu ve hareket edemediğini belirtti.

İş adamlarına seslendi

Hastanın dayısı Ahmet Randa, yeğeninin 7 yıldır ilerleyen bir obezite hastalığı olduğunu belirterek, tedavi için hastaneye başvurduklarını fakat bir sonuca ulaşamadıklarını ifade etti.

Randa, yeğeninin midesine bir kez balon atıldığını, ikinci kez istendiğinde ise maddi durumlardan ötürü işlemi gerçekleştiremediklerini söyledi.

Şu anda vücudunda ödem problemi olduğunu ve yaralar çıktığını dile getiren Randa, "Belki Türkiye sesimizi duyar, belki de iş adamları sesimizi duyar. Bir insan hayatı söz konusu, el atılabilir diye düşünüyorum" dedi.