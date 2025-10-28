4 hastane tarafından reddedilen kadın öldü!

Avusturya’nın Mühlviertel bölgesinde şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye giden ve aort yırtığı teşhisi konulan kadın, nakil başvurusu yaptığı 4 hastane tarafından reddedildikten sonra hayatını kaybetti.

Avusturya’nın Mühlviertel bölgesinde yaşayan iki çocuk annesi 55 yaşındaki kadın, 14 Ekim akşamı şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle Rohrbach Hastanesi’ne başvurdu. Tomografi sonucunda aort yırtığı teşhisi konulan kadının acil ameliyat edilmesi gerekiyordu. Ancak nakil için başvurulan üç devlet hastanesi ile bir üniversite hastanesi, yoğunluk ve cerrahi ekip yetersizliği gerekçesiyle hastayı kabul etmedi.

Sonunda Salzburg’daki bir hastane kabul etti ancak süreçte geçen zaman ölümcül oldu; kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Benzer bir vaka daha 7 ay önce yaşandı

Avusturya basını, 27 Mart’ta da benzer bir vakanın yaşandığını hatırlattı. Salzburg’da yaşayan 79 yaşındaki bir erkek, aynı teşhisle hastaneye başvurdu ancak ameliyata alınmadan 4 saat bekletildi. Nakil işlemi sırasında kalp krizi geçiren hasta, Linz’e helikopterle sevk edilirken hayatını kaybetti.

79 yaşındaki hastanın yakınları, ihmal gerekçesiyle dava açtı. Davanın 27 Kasım’da görüleceği açıklandı. Avukat Stefan Rieder, hastanede ikinci bir ameliyathane olmasına rağmen yeterli personel bulunmadığını belirtti. Hastane yönetimi ise hukuki süreç nedeniyle açıklama yapmaktan kaçındı.