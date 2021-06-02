40 yaş üstü aşı ne zaman başlayacak? 50 yaş üstü aşılama başladı

Türkiye'de Covid-19 aşılama çalışmaları devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından risk faktörü göz önünde bulundurularak belirlenen kesimlere aşılama yapılırken, son olarak 50 yaş üstü aşılamanın başladığı duyuruldu.

Covid-19 aşılama sürecinde Türkiye'de geride kalan dönemde toplamda 26 milyon 974 bin 718 kişi aşılanırken, aşılama sırası 50 yaş üstü ve öğretmenlere geldi. Şu anda tüm ilköğretim öğretmenleri aşı programına dahil edilmiş durumda. Ayrıca 40 yaş üstü tüm branş öğretmenleri de aşı randevusu alarak Covid-19 aşısı olabiliyor.

50 yaş üstü aşılama başladı

50 yaş üstü aşılamanın başlayacağının duyurulmasının ardından aşılama süreci 1 Haziran itibariyle başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde aşı çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada, 40 yaş üstü aşılama çalışmalarının ise haziran sonunda başlayacağını duyurmuştu.

Covid-19 aşı sürecinde ilk ve ikinci grubun ardından kronik hastalıkları olanlar, 40-49 yaş grubu ve 30-39 yaş grubunun aşılanması planlanıyor. Son olarak ise 18-29 yaş grubunun aşılaması yapılacak.

Aşı randevusu nasıl alınır?

e-Nabız üzerinden aşı sırası öğrenilirken, aşı randevusu ise MHRS sisteminden alınabiliyor. Aşı sırası gelen vatandaşlar, MHRS sistemine T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile giriş yaparak aşı için gün alabiliyor.