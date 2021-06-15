40 yaş üstü aşılama başladı! 30 yaş üstü aşılama ne zaman başlayacak?

Türkiye'de Covid-19 aşılama çalışmaları devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından risk faktörü göz önünde bulundurularak belirlenen kesimlere aşılama yapılırken, son olarak 40 yaş üstü aşılamanın başladığı duyuruldu.

40 yaş üstü aşılama başladı

COVID-19 aşılama çalışmaları devam ediyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 40 yaş üstü aşılama çalışmalarının başladığını duyurdu. Bakan Koca, vatandaşların yüzde yüzünün katılım göstermesini beklediklerini söyledi.

Aşılananların sayısı 30 milyonu geçti

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, saat 09.15 itibarıyla 33 milyon 345 bin 367'ye ulaştı.

Birinci doz aşı sayısı 19 milyon 691 bin 251, ikinci doz aşı sayısı ise 13 milyon 654 bin 116 oldu.