430 gram prematüre bebeğe kalp ameliyatı yapıldı

Buca ilçesinde yaşayan Yasemin Güven, tüp bebek tedavisi sonucu hamile kaldı. İkiz bebek bekleyen anne, hamileliğinin 23. haftasında rahatsızlanınca Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesine kaldırıldı. Erken doğumla ikizlerini dünyaya getiren annenin erkek bebeği doğumdan 2 saat sonra beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

'Çiçek' bebek hayata tutundu

Diğer bebeği muayene eden SBÜ İzmir Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Muhtar Yılmazer, doğumdan sonra kapanması gereken bir kalp damarının açık kaldığını belirledi.

Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Karaçelik ve ekibi, 430 gram dünyaya gelen kız bebeğe yoğun bakımda ameliyat yaptı. Operasyonla kalbi normale dönen ve hayata tutunan bebeğe Çiçek ismi verildi.

Ameliyat yapılmazsa kalp yetmezliği gelişecekti

Prof. Dr. Mustafa Karaçelik, bebeğin hayatta kalması için ekip olarak hızlı bir ameliyat kararı aldıklarını söyledi. Bebeğin ana atardamarı ile akciğer atardamarı arasında bir köprü oluşturan damara müdahale ettiklerini belirten Karaçelik, şöyle konuştu:

"Anne karnındayken bu damarın bebekte açık kalması gerekiyor ama doğar doğmaz ilk nefesle beraber kapanması gerekiyor. Kapanmayan bebeklerde önce ilaçla kapatma deneniyor. Doğum ağırlığı düşük olunca ilaçla başarılı olunamıyor. Ameliyat olmasaydı kalp yetmezliği gelişecekti. Akciğerlerde oluşan sorunlarla birlikte bir süre sonra yaşamını solunum cihazıyla sürdürecekti. İleri derecede kalp yetmezliğinden kaybedilebilirdi."

Hastanenin Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi görevlisi Doç. Dr. Şebnem Çalkavur ise 25 haftalık olan bebeğin hayati tehlikeyi atlattığını, yoğun bakımda bir süre daha tedavi göreceğini anlattı.