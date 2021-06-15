5 soruda COVID-19 ve kan bağışı

Yasemin SALİH

Dünya, salgınından kaçarken sağlıkta birçok alanda doluya tutuldu. Bunlardan biri de kan bankalarının durumuyla ilgili. Türkiye’de COVID-19 döneminde özellikle hematoloji ve onkoloji hastaları için kan bulmakta zorluk çekildi. Çünkü Kızılay’a yapılan kan bağışları virüs korkusuyla yüzde 90 oranında azaldı.

Dünyada her yıl 14 Haziran, ABO kan grubu sistemini bulan Nobel ödüllü bilim insanı Karl Landsteiner’ın doğum günü olması nedeniyle “Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü” olarak kutlanıyor. Bu yıl ise kutlama yerine, salgında kan bağışıyla ilgili farkındalık yaratmak üzere etkinliklere odaklanıldı. Kan vermek isteyenlerin de almaya ihtiyaç duyanların da akıllarında önemli sağlık soruları var.

COVID-19 salgınında kan vermek ve almakla ilgili endişelerle ilgili DÜNYA’nın sorularını, Acıbadem Hastaneleri Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner yanıtladı.

1- COVID-19 kan yoluyla bulaşır mı?

Şu ana kadar COVID-19’un kan yolu ile bulaştığına dair net bir kanıt bulunamadı. COVID- 19’un asıl bulaş yolu damlacıklar. Çok daha az sıklıkta ise hava yolu ve yüzey teması ile bulaş olabiliyor. Kan bağışı sırasında COVID-19 kapmaktan korkulmamalı. Eğer maske, fiziksel mesafe ve hijyen kuralına uyum sağlanırsa güvenle kan bağışı yapılabilir.

2-Aşı olan kan verebilir mi?

COVID-19 aşısı olduktan sonra ateş başta olmak üzere kırgınlık, kas ağrısı gibi şikayeti bulunmayan; kendini iyi hissedenlerin kan bağışında bulunmasında sakınca yok. ABD’de FDA önerilerine göre COVID- 19 aşısı sonrası beklemeden kan verilebilir.

3-Canlı aşı mı diğerleri mi etkiler?

Bazı otoriteler tedbirli olmak açısından aşı olduktan sonra bir hafta beklenmesini öneriyor. Bir haftanın nedeni aşıya bağlı yan etkilerin tamamen kaybolmasını beklemek. Canlı virüs içeren aşı sonrası bekleme süresi ise 2 ila 4 hafta olarak öneriliyor. Türkiye’de şu anda kullanılan aşıların hiçbiri canlı virüs içermiyor. O yüzden aşı sonrası 2-4 hafta beklemek de gerekmiyor.

4-Kan verince antikor seviyesi düşer mi?

Yetişkin bir insanda yaklaşık 5-7 litre kan bulunduğu kabul ediliyor. Kan bağışı sırasında ise donörden yaklaşık 450 cc kan alınıyor. Kan verdiğinizde antikor düzeyinizin azalacağından korkmamalısınız. Verdiğiniz kan miktarı; sizde toplam bulunan kan hacmine göre oldukça düşük kalıyor. Bu yüzden bağış sırasında verdiğiniz kan ile birlikte azalan antikor miktarı göz ardı edilebilecek kadar düşük miktarda. Diğer yandan bağışıklık yanıtından sorumlu hafıza B hücreleri ve T hücreleri hala vücudunuzda; kemik iliğinizde bulunduğu için antikor üretimi ve bağışıklık devam eder. Mesele kanda değil, hafıza hücrelerde dönüyor.

5-Başkasından kan alınca antikor azalır mı?

Aynı şekilde siz başkasından kan aldığınızda da antikor miktarınız azalmaz. Çünkü size verilen kan miktarı; toplam kendi kanınızın hacmine göre oldukça azdır. Yani bir etkisi olmayacaktır. Ve hala bağışıklıktan sorumlu B ve T hücreleriniz, yani hafıza hücreleriniz işlevini sürdürecektir.