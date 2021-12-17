"5 yaşın üstüne aşı zorunlu olsun"

Yasemin SALİH

Türkiye’de Omicron varyantının tespit edilmesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu, önceki bir telekonferans sistemiyle toplantı yaptı. Toplantının ardından alınan kararı Bakan Koca, “Omicron varyantı tedbirleri kapsamında belirlenmiş aşı takvimi üzerinden üç aydan uzun süre geçen vatandaşlarımıza hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verilmiştir” sözleriyle duyurdu. Bu karar, Omicron haberlerinin ardından başta Prof. Dr. Uğur Şahin olmak üzere bilim insanlarının da belirttiği gerekliliklerden biriydi.

Kararın ardından aşı randevusu almak isteyenler, bakanlığın sisteminde yoğunlaşmaya neden oldu. Randevu alamamaktan şikayet edenler, çeşitli makamlara başvurdu. Karar bir yandan da toplumda, “Üç ayda bir aşı mı yaptırmak gerekecek” sorunu gündeme getirdi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal bunu; “Hayır salgınlarda böyle bir planlama yapmak mümkün değil. Bu karar üç ayda bir aşı yaptıracağız anlamına gelmiyor. Sadece salgında yeni adımlara göre tedbirler alınıyor. Virüsün doğal seyrinde bunlar var. Çünkü salgın dinamik bir süreç. Belki de bundan sonraki varyant yeni bir aşı gerektirecek” sözleriyle yanıtladı.

Antikor miktarı azalıyor

Hatırlatma dozlarının, ilk aşıların virüsün ilk suşuna göre yapıldığı mantığına dayandığını anlatan Ünal, “Zaman içinde bu aşıların varyantlara karşı etkisi azaldı. Ayrıca belli süre sonra antikorlar da azaldı. O nedenle bütün dünya aşıların etkinliğini varyantlara göre test ediyor. İkinci doz Wuhan’a karşı iyi, Alfa’ya karşı da iyi, Delta’ya karşı da iyi ama etkisi azalıyor. Deltada altı ay idare ediyordu. Omicron’da ise daha çok antikor için süre üç aya çekildi. Burada önemli olan aşı kampanyasını güçlendirmek. Hem temel tedbirler olan maske, mesafe, hijyen kampanyasını artırmak hem de aşılamayı hızlandırmak şart” diye konuştu.

Yatanlar arasında iki doz olanlar artıyor

Türk Tabipler Birliği Pandemi Çalışma Grubu’ndan Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nasır Nesanır, hastanelerden gelen haberlerde yatan hastalar arasında iki doz aşı olanların artmaya başladığını söyledi. Nesanır, “Bu nedenle üçüncü doz çok önemli. Hastanelerde aşısız ya da iki dozunu tamamlamamış kişiler olduğunu görüyorduk ama artık iki doz aşısı olan yatan hasta sayısı da artmaya başladı. Bu nedenle hızla üçüncü dozların yapılması lazım” diye konuştu.

Günlük aşılama 110 bine düştü

Dr. Nesanır, Türkiye’de günlük aşılamanın 110 bin doza düştüğünü de hatırlatarak, şöyle devam etti:

“Toplumun yüzde 90’ının tam aşılanması gerek. İki doz aşısı olanlar yüzde 60’larda. Tam aşı artık üç dozu ifade ediyor ve Avrupa’dan da gördük ki en az yüzde 90 olmalı. Günlük 110 bin doz aşılama ile bu orana varamayız. Bu nedenle Türkiye’de sağlık otoritesinin acilen 5 yaş üstüne aşı zorunluluğu getirmesi gerekiyor. Şu anda baskın varyant hala Delta. Kısa süre sonra Omicron ona eşlik edecek, çünkü Delta’dan dört kat daha bulaşıcı. Bu durumda üç doz aşı şart, yoksa büyük risk var.”