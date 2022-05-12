55 milyon liralık sağlık turizmi yatırımı

İmam GÜNEŞ

Türkiye’nin saç ekim alanında uzman isimlerinden olan Dr. Servet Terziler, kendi adını taşıyan Dr. Terziler Exclusive Hair Clinic’i faaliyete aldı. Yaklaşık 55 milyon TL’lik yatırımla 100 kişilik istihdam sağlayan Terziler, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 100’e yakın ülkeye hizmet vermeyi hedefliyor. Global yatırım planlarını da oluşturan Terziler, 2024’te Dubai, 2026 yılında Londra’da klinik açmayı planlıyor. Sağlık turizmi sektöründe ciddi yatırımların yer aldığını ve kendisinin de böyle bir yatırımı Türkiye’ye kazandırdığı için çok mutlu olduğunu kaydeden Terziler, “Dr. Terziler Exclusive Hair Clinic’i, Dubai’de 2023- 2024’de, Londra’da ise 2025-2026’da açma hedefim var. Böylece bir Türk markasını dünyanın en önemli saç tedavi kliniklerinin yer aldığı şehirlerde rekabete sokmuş olacağız. Dünya markası olmanın yolu yurt dışına açılmaktan geçiyor” dedi.

“İstanbul, dünya saç ekiminin başkenti”

Sağlık turizmi açısından Türkiye’ye uzaklığı 2-3 saat olan ülkelerden Türkiye’ye yönelim olduğunu belirten Terziler, şöyle devam etti: “İngiltere, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya gibi Avrupa ülkeleri ve Ortadoğu coğrafyasının çekim alanıyız. Bunun yanında Avustralya’dan Kanada’ya ve Kore’ye kadar neredeyse tüm ülkelerden Türkiye’ye gelen hastalar var. Hindistan’dan ve Çin’den de hasta almak için mücadeleye başladık. Kaliteyi uygun maliyete tercih eden dünya insanı için, hizmet aldıkları bir ülke haline geldik. Türkiye saç ekim noktasında dünyanın 1 numaralı ülkesi, İstanbul da bu konuda saç ekimin başkenti oldu.”

Türk Sağlık Turizm Derneği (TÜSATDER) Başkanı da olan Terziler, pandemi ile kayıp yaşayan sektörün toparlandığını belirterek, “Bu yıl 2019 yılı ihracat rakamımız olan 3 milyar doları aşacağız. İhracatımızın yaklaşık 1,5 milyar dolarını saç ekimi oluşturuyor. 10 yıl öncesinde müşterilerimizin yüzde 80’ini Ortadoğulu, yüzde 20’sini Avrupalı oluşturuyordu. Artık bu veriler tam tersine döndü. Avrupalı Türkiye’yi tercih ediyor. Çünkü biz kaliteyi ucuza satıyoruz. Artık markalaşmaya da ciddi şekilde odaklanmalı, kaliteye uygun fiyat vermeliyiz. Katma değerimizi artırmalıyız” diye konuştu.

Kendi tasarladığı robotu dünyaya ihraç edecek

Klinikte kendi teknolojilerini de kullanacaklarının altını çizen Servet Terziler, patenti kendisine ait robotik saç ekme teknolojisini hayata geçirdiklerini belirtti. Türk mühendisler tarafından geliştirilen robotun 100 bin dolar değerinde olduğunu vurgulayan Terziler, “Dünyada saç ekimde iyi olan ülkeler bu teknolojiyi kullanmaya başladı. Yunanistan ve İspanya’da robotla saç ekiliyor. Bu makinelere ihtiyaç var. 2023 yılında sipariş almaya başlayacağız. Artık sağlık turizmi değil, teknolojilerini de ihraç eden bir ülke olacağız” ifadelerini kullandı.