6 Şubat depreminin görünmeyen yüzü: Psikolojik travmalar sürüyor

6 Şubat 2023’te yaşanan Kahramanmaraş depremleri, on binlerce can kaybı ve büyük yıkımla tarihe geçti. Aradan geçen üç yılın ardından kayıpların bilançosu netleşse de, depremin ruh sağlığı üzerindeki etkilerini sayılarla ifade etmek mümkün değil. Uzmanlar, deprem sonrası yaşanan korku, kaygı ve belirsizlik duygularının uzun süre devam edebileceğine dikkat çekiyor.

Travma sadece binaları yıkmıyor

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Klinik Psikologu Eslem Fulya Ekşi, depremin yalnızca fiziksel bir yıkım olmadığını vurguluyor. Ekşi’ye göre deprem, ani ve kontrol edilemeyen yapısı nedeniyle psikolojide “travmatik yaşantı” olarak tanımlanıyor ve etkileri uzun vadeye yayılabiliyor. Fiziksel hasar görünürken, psikolojik etkiler çoğu zaman fark edilmeden ilerliyor ve bireyin günlük yaşama uyumunu zorlaştırabiliyor.

“Ya tekrar olursa” düşüncesi

Uzmanlara göre sürekli tetikte olma, en ufak seste irkilme, uyku sorunları, deprem anının zihinde tekrar canlanması ve “ya tekrar olursa” düşüncesi sık görülen tepkiler arasında yer alıyor. Klinik Psikolog Ekşi, bu belirtilerin beynin tehlikeye karşı geliştirdiği doğal stres tepkileri olduğunu ve çoğu zaman bir hastalık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söylüyor.

Duyguları bastırmak iyileşmeyi geciktiriyor

Toplumda afet sonrası “güçlü olma” beklentisinin yaygın olduğunu belirten Ekşi, bastırılan duyguların zamanla anksiyete, öfke patlamaları veya depresyon olarak ortaya çıkabileceğini ifade ediyor. Bilimsel çalışmalar, duyguların ifade edilebildiği ortamlarda iyileşmenin daha sağlıklı ilerlediğini gösteriyor.

Ne zaman uzman desteği alınmalı?

Uzmanlar, belirtilerin haftalar içinde azalmaması, günlük yaşama dönüşün zorlaşması, yoğun kaygı, uyku ve iştah sorunlarının artması durumunda profesyonel destek alınması gerektiğini vurguluyor. Erken dönemde sağlanan psikolojik destek, uzun vadeli ruhsal sorunların önlenmesinde önemli bir rol oynuyor.