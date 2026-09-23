60 binden fazla mali müşavir için sağlık programı başlıyor

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İki kurum arasında 22 Eylül'de İSMMMO'nun Şişli'deki hizmet binasında imzalanan protokolle, koruyucu sağlık hizmetleri konusunda geniş kapsamlı bir eğitim çalışması başlatıldı. İlk eğitim oda personeline verilirken programın ilerleyen aşamalarında mali müşavirlerin ailelerine de ulaşılması hedefleniyor.

İmza törenine Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, İSMMMO Başkanı Erol Demirel ve TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Cemal İbiş katıldı.

Böbrek sağlığı için şeker ve tuz tüketimine dikkat çekildi

Protokolün 19-25 Eylül Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası'nda imzalanmasının önemine değinen Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, hastalıklar ortaya çıkmadan önce risklerin azaltılmasını hedeflediklerini belirtti.

Erk, aşırı şeker ve tuz tüketiminin azaltılması, yeterli su içilmesi, dengeli beslenme ve düzenli sağlık kontrollerinin uzun vadede hayati önem taşıdığını vurguladı.

İSMMMO'nun geniş meslek ağı sayesinde bu bilgilerin daha fazla kişiye ulaştırılacağını ifade eden Erk, iş birliğinin eğitimler ve saha çalışmalarıyla kalıcı sonuçlar üretmesini beklediklerini söyledi.

Yoğun çalışan mali müşavirler için sağlık eğitimi

İSMMMO Başkanı Erol Demirel, yoğun çalışma temposu içinde meslek mensuplarının ve oda çalışanlarının sağlığını korumayı önemsediklerini belirtti.

Demirel, programın önce oda personelini, ardından oda üyelerini kapsayacağını ifade ederek Türk Böbrek Vakfı ile gerçekleştirilen iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Masa başında çalışanlar için sağlıklı yaşam önerileri

Protokolün imzalanmasının ardından ilk eğitim İSMMMO personeline verildi.

Türk Böbrek Vakfı Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın tarafından gerçekleştirilen Böbrek Sağlığı İçin Sağlıklı Beslenme ve Hayat Tarzı Önerileri başlıklı eğitimde, özellikle masa başında çalışanların günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri sağlık önerileri ele alındı.

Eğitimde hareketsiz çalışma düzeninin böbrek sağlığı üzerindeki etkileri, yeterli su tüketimi, yanlış beslenme alışkanlıkları ve kronik hastalık risklerini azaltmaya yönelik önlemler anlatıldı.

Sağlık eğitimleri 60 binden fazla üyeye ve ailelerine ulaşacak

İki günlük programın ikinci bölümünde, 23 Eylül Çarşamba günü İSMMMO üyelerine yönelik eğitim düzenlenecek.

İş birliğinin ilerleyen aşamalarında eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının 60 binden fazla oda üyesi ile ailelerine yaygınlaştırılması planlanıyor. Böylece koruyucu hekimlik anlayışının çalışma hayatında daha geniş bir kitleye ulaştırılması amaçlanıyor.