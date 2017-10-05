'7. Avrasya Tıp Günleri' başladı

05 Ekim 2017

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türkiye İş Bankası iştiraki Bayındır Sağlık Grubu işbirliği ile gerçekleştirilen “7. Avrasya Tıp Günleri”, Türkiye'de akredite Kemik İliği Nakli'ni yapan ilk özel hastane olan Bayındır Söğütözü Hastanesi'nde düzenlendi. Hematoloji ve Onkoloji branşlarındaki yeni tedavi yaklaşımlarının ve teknolojik gelişmelerin paylaşıldığı oturumlara, 23 ülkeden konularında yetkin, kendi alanında söz sahibi 100 doktor katıldı.

Oturumlarda, kanser ve kök hücre nakilleri ana tema konularıydı. Kemik İliği Naklinde önemli deneyimi olan Bayındır Sağlık Grubu uzmanlarınca "Kök Hücre Nakilleri ve Bakımı”, “Hematolojik Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları” “Kanser Tedavisinde Gelecek Öngörüleri”, “Kanser ve İmmün Sistem” başlıkları masaya yatırıldı.

“Hekimler arası paylaşımı önemsiyoruz”

Bilimsel ve tıbbi bilgi ve deneyim paylaşımının sağlık sektöründe önemli bir yere sahip olduğunu belirten Türkiye İş Bankası iştiraki Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü Sezai Sevgin; “TİKA desteği ile sağlığın geliştirilmesi ve bilimsel tecrübenin paylaşılması amacıyla ilk defa 2006 yılında yapılan ve bu sene yedincisi düzenlenen Avrasya Tıp Günleri'ne ev sahipliği yapmaktan, doktorlarımızın deneyimlerini ve ülkemizin sahip olduğu sağlık teknolojilerini, Üç kıtada çok geniş bir coğrafyada, toplamda 23 ülkeden, konusunda uzman ve tıbbi gelişmeler açısından ülkesinde ve dünyada çok önemli role sahip 95 kıymetli hekim ile paylaşıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Yılmaz da, TİKA'nın faaliyet alanları içerisinde sağlık sektörünün önemli bir yer tuttuğunu belirterek, sağlık alanında başta hastane ve sağlık ocağı inşaat ve donanımı, sağlık çalışanlarının eğitimi, kongre, konferans ve çalıştaylara destek olmak üzere gelişmekte olan ülkelere yönelik olarak sadece 2012-2017 yılları arasında 750 den fazla proje ve faaliyet gerçekleştirdiğini ifade etti. Bayındır Sağlık Grubu'yla gerçekleştirdikleri Avrasya Tıp Günleri projesinin bu alandaki faaliyetlerinde öncü bir role sahip olduğun dile getirerek 7. Avrasya Tıp Günleri'nin başarılı geçmesi dileğinde bulundu.