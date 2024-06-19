8 saat uyumadan uzun yola çıkmak tehlikeye sebep olabilir

Yolculuk öncesinde yeterli uyku almanın büyük önem taşıdığını vurgulayan Özgür Şener, "Sürücüler, dönüş yolculuğu sürelerinin yoğunluktan dolayı uzayabileceğini bilmeliler. Yola çıkmadan önce en az 8 saatlik bir uyku almaları gerekiyor" diye konuştu. Tatil süresince yapılan ziyaretlerin, uzun sohbetlerin, denizde geçirilen zamanın ve değişen yatma saatlerinin yarattığı yorgunluğa dikkati çeken Şener, bu yorucu etkilerin bayram dönüşünde daha fazla hissedileceğini belirtti.

Araç kontrollerinizi yapmadan yola çıkmayın

Araç kontrollerinin yapılması gerektiğinin altını çizen Şener, lastiklerin diş derinliği ve basınçlarının, aracın katalog değerlerine uygun olmasının güvenli bir yolculuk için çok önemli olduğunu söyledi. Şener, diğer sürücüler tarafından algılanmayı sağlayacak araçların farları, sinyal lambaları ve ekipmanların çalışır durumda olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini de vurguladı.

Güneşli havalarda sürüş yaparken gözleri kısmanın konsantrasyonu bozabileceğine vurgu yapan Şener, sürücülere uygun güneş gözlüğü takmaları, tünellerden geçerken de bu gözlükleri çıkarmaları uyarısında bulundu.

Düzenli aralıklarla mola vermek önemli

Uzun mesafeli sürüşlerde düzenli aralıklarla mola verilmesinin önemli olduğunu dile getiren Şener, şöyle devam etti:

"Sürüş süresi 2 saati veya mesafe 200 kilometreyi aşıyorsa, bu 'uzun mesafeli sürüş' olarak kabul edilir. Uzun yolculuklarda yolunuzu planlarken, düzenli aralıklarla mola vererek yolculuğunuzu bölmek önemlidir. Eğer sürüş sırasında uykusuzluk hissederseniz ve gerekli önlemleri almadıysanız, aracınızı güvenli bir yere çekip 25 dakikayı geçmeyecek kısa bir uyku molası vermelisiniz. Bu kısa uyku, 'güç uykusu' olarak adlandırılır ve sizi yeniden enerjik hale getirir."