AB 160 milyon doz için Moderna ile anlaştı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin (AB) bir ilaç firmasıyla altıncı anlaşmasını Moderna ile imzalayarak 160 milyon doz aşı temin etmek için anlaştığını ve bir diğer ilaç firmasıyla görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

Von Der Leyen konu ile ilgili olarak, dünyanın en büyük COVID-19 portfolyolarından birinin hazırlandığını ve tüm aşı adaylarının Avrupa İlaç Ajansı tarafından dikkatli bir şekilde incelendiğini söyledi.

Aşıların sadece güvenli ve etkili olmaları halinde yetkilendirileceğini belirten von der Leyen, AB'nin alım gücü düşük ülkelere COVID-19 aşısı yardımı yapmak adına yaklaşık 800 milyon euro bağışlayacağını hatırlattı.