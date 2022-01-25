AB: Dördüncü doz için bilimsel tavsiye bekliyoruz

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefkovic, AB Genel İşler Konseyi Toplantısının ardından Fransa'nın AB İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune ile ortak basın toplantısı düzenledi.

AB'nin aşılama ve takviye dozlar açısından dünyada çok ileri konumda yer aldığını belirten Sefkovic, "Dördüncü doz hakkında konuşursak, ek bilimsel tavsiye bekliyoruz." dedi.

Sefkovic, "İlaç şirketleri yeni varyantlara karşı özel aşılar geliştiriyor ve bilimin bu sorulara ne gibi cevaplar verebileceğini göreceğiz." diye konuştu.

AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), 18 Ocak'taki açıklamasında 4. doz aşıların bağışıklığı baskılanan hastalar için değerlendirilebileceğini, nüfusun geneli için bu aşamada gerekmediğini ve kısa aralıklarla çoklu takviye dozlarının uygulanmasının sürdürülebilir olmadığını duyurmuştu.

Bazı üye ülkeler riskli gruplar için 4. doz aşılamaya başlamak konusunda karar almıştı.

AB'nin COVID-19 sertifikasına göre seyahat tavsiyesi

Beaune da AB Konseyinin COVID-19 seyahat tedbirlerinin kişilerin geldiği bölgeye göre değil, aşılanma, test veya hastalığı geçirme bilgilerini içeren COVID-19 sertifikasına göre belirlenmesi için üye ülkelere tavsiyede bulunduğunun hatırlatılması üzerine, tüm AB ülkelerinin anlaşmaya uymasının garanti edilemeyeceğini söyledi.

Fransız Bakan, sertifika zaten "katı ve koruyucu" olduğu için, AB ülkelerinin parçalanmadan kaçınmayı seçeceğini beklediğini kaydetti.