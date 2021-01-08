Abdi İbrahim, kadrosunu 200 kişilik yeni istihdam ile büyütecek

Türk ilaç sektöründe 109 yıldır faaliyet gösteren Abdi İbrahim, saha ve pazarlama kadroları için yeni mezun işe alım sürecini başlattı.

2025 vizyonu ve stratejisi çerçevesinde performans ve büyüme planlarını istikrarla sürdürme hedefiyle hareket eden şirket, bu çerçevede, kariyerine iyi bir başlangıç yapmak isteyen yeni mezun adayların önceliklendirildiği Tıbbi Tanıtım Temsilcisi ve Path for Marketing Talent (PMT) işe alım programları kapsamında yaklaşık 200 kişinin istihdamını gerçekleştirecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Abdi İbrahim İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hakan Onel, pandemi nedeniyle istihdam olanaklarının daraldığı bir dönemde yaklaşık 200 kişiye yeni iş imkânı yarattıklarını söyledi.

“Abdi İbrahim’i tarif eden cesaret, tutku ve sorumluluk her türlü konjonktürde yolumuzu aydınlatan vazgeçilmez değerlerimizdir" diyen Onel, yatırımı, üretimi ve istihdamı sadece işlerini büyütmek olarak görmediklerini, Türkiye ve sektöre karşı bir sorumluluk olarak gördüklerini vurguladı. Yeni işe alım programlarının da bu yaklaşın bir yansıması olduğunu kaydeden Oner, istihdam olanakları yaratmaya ve Türkiye’nin ilaçta bölgesel bir güç olma iddiasını destekleyen yatırımlara bundan sonra da devam edeceklerini söyledi.

“Hayatı iyileştirmeye devam ediyoruz”

Genç istihdamının Türkiye’nin öncelikli meselelerinden biri olduğuna dikkat çeken Hakan Onel, şunları söyledi: “İnsan kaynakları politikamızda gençler çok önemli bir yer tutuyor. Gençlere yönelik yatırımın Türkiye’nin geleceğine yatırım olduğuna inanıyoruz ve yeni işe alım paketimiz ile iş hayatının başındaki gençlerimize parlak bir kariyerin kapılarını aralıyoruz. Abdi İbrahim çalışanlarının yüzde 73’ü Y kuşağı mensubu. Onların genç ve dinamik yapısı sayesinde köklü ama bir o kadar da yüzü geleceğe dönük bir şirket olarak liderliğimizi sürdürüyoruz. Aramıza yeni katılacak arkadaşların da enerjileri ve performanslarıyla, şirketimizin kurumsal yapısına hızla adapte olup Abdi İbrahim vizyonuna büyük katkı sağlayacaklarına inancımız tamdır. Abdi İbrahim’in 19 yıldır süren pazar liderliğinde Türkiye’nin her köşesinde hayatı iyileştirmek için çalışan, 2 bini aşkın saha ekibimizin büyük payı var. Yaklaşık 200 arkadaşımızı daha ‘İyileştiren Yüzler’ işe alım süreci sonucunda Abdi İbrahim ailesine katacak olmanın heyecanı içindeyiz. Abdi İbrahim olarak pandemi sürecinde de ülkemizin yanında yer alarak hayatı iyileştirmeye devam ediyoruz.”