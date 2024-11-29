Abdi İbrahim, sağlık teknolojilerine odaklandı

Ar-Ge yolculuklarının 2008’de başladığından söz eden Abdi İbrahim Ar-Ge Direktörü Udaya Kumar Dude, Türkiye’nin en büyükleri arasında olan Abdi İbrahim Ar-Ge Merke­zi’nde 175 kişiden oluşan uzman kadro ile ilaç geliştirme süreçle­rine öncülük etiklerini ve Türki­ye’nin sağlık inovasyonuna kat­kı sağladıklarını ifade etti.

Ar-Ge Merkezi’nin sadece ilaç geliştir­me değil, aynı zamanda geleceğin sağlık teknolojilerini bugünden şekillendiren bir inovasyon üssü konumunda olduğunu vurgulayan Dude, her yıl cirolarının önemli bir kısmını Ar-Ge çalışmalarına ayırdıklarını dile getirdi. Abdi İb­rahim Ar-Ge Merkezi’nde, biyo­teknoloji, onkoloji ve nadir hasta­lıklar gibi alanlara odaklandıkla­rını anlatan Dude,uluslararası ilaç pazarında fark yaratacak projele­rinin başında, yerli biyoteknolojik ilaç geliştirme projelerinin yer al­dığını belirtti.

112 yıllık köklü bir kuruluş ol­duklarını söyleyen Udaya Kumar Dude, 250 marka ve 500’ü aşkın ürünleriyle sektörün en geniş ürün portföyüne sahip şirketlerin biri olduklarını dile getirdi. Türki­ye dışında 17 ülkede faaliyet gös­terdikleri bilgisini veren Dude, AB ülkelerinden Kanada’ya, Kuzey Afrika’dan Asya’ya olmak üzere 70 ülkeye ihracat gerçekleştirdikle­rini aktardı.

5 bin 500 çalışanıy­la Türk ilaç sektöründe en yüksek istihdamı sağlayan şirketlerden biri olduklarını söyleyen Dude, “İstanbul’da yer alan Esenyurt Üretim Kompleksimizde; Ar-Ge Merkezi, Kimyasal Ürünler Üre­tim Tesisi, Türkiye’nin en büyük biyoteknolojik ilaç üretim tesisi AbdiBio, Hormon Üretim Tesisi, Steril Oftalmoloji & Steril İnha­lasyon Üretim Tesisi ile Kimyasal, Onkoloji ve Steril Ek Üretim Te­sisi yer alıyor. Ayrıca Kazakistan ve Cezayir’de de Ar-Ge Merkezi ve üretim tesislerimiz bulunuyor” şeklinde konuştu.

750 milyon kutu ilaç üretim kapasitesi

Üretim tesislerinin yıllık 750 milyon kutu ilaç üretim kapasi­tesine sahip olduğunu ifade eden Udaya Kumar Dude, “Türkiye’nin en büyük ve en ileri teknolojiye sa­hip üretim merkezlerinden biri olan bu tesis içinde, GMP (Good Manufacturing Practices) stan­dartlarına uygun olarak faaliyet gösteriyor ve uluslararası kalite normlarına uygun üretim yapıyo­ruz” ifadesini kullandı. Öte yan­dan Avrupa ve Kuzey Amerika’nın kendileri için öncelikli pazarlar arasında yer aldığını belirten Du­de, ayrıca biyoteknoloji ve dijital sağlık çözümlerine olan talep ar­tışının, bu pazarlarda güçlü bir bü­yüme fırsatı sunduğunu ifade et­ti. Bunun yanı sıra Ortadoğu, Ku­zey Afrika ve Asya pazarlarında da varlıklarını genişletmeye devam ettiklerini söyleyen Dude, bu böl­gelerdeki gelişmekte olan sağlık sistemlerinin büyüme stratejile­rine uygun fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

“Biyoteknoloji alanında kabiliyetimiz güçleniyor”

Türkiye’de yapılan Ar-Ge çalış­malarının son yıllarda önemli bir hareketlilik kazandığına dikkat çeken Udaya Kumar Dude, özel­likle ilaç, teknoloji, enerji ve sa­vunma sanayi gibi stratejik alan­larda gelişmeler gösterdiğini di­le getirdi. Ar-Ge alanında yapılan yatırımların artmasının ve dev­let teşviklerinin genişlemesinin, Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanındaki rekabetçiliğini daha da güçlendirdiğine değinen Du­de, “Sağlık sektöründe, bizim gi­bi köklü kuruluşların Ar-Ge yatı­rımları, Türkiye’nin biyoteknoloji ve yeni tedavi yöntemleri geliştir­me alanındaki kabiliyetini güç­lendiriyor” ifadelerini kullandı.

“Dijital sağlık çözümleri kritik önemde”

Şu an üzerinde çalıştıkları biyobenzer ürünlerle dünya pazarında rekabet edecek güçte çözümler üretmeyi amaçladıklarını kaydeden Udaya Kumar Dude, dijital sağlık çözümlerinin de Ar-Ge çalışmalarında önemli bir yer tuttuğu bilgisini verdi. Bu yıl yapay zekâ destekli bütüncül rehabilitasyon platformu CorPal ile geniş kapsamlı bir iş birliği başlattıklarını duyuran Dude, “Hedefimiz, hem hastaların hem de sağlık profesyonellerinin dijital sağlık çözümlerinden maksimum düzeyde faydalanmalarını sağlamak. Yapay zeka ile desteklenen projelerimiz sayesinde, daha hızlı teşhis ve tedavi süreçleri geliştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.