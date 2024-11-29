Abdi İbrahim, sağlık teknolojilerine odaklandı
Türkiye’nin en büyük Ar-Ge merkezlerinden biri olan Abdi İbrahim Ar-Ge Merkezi ile ilaç geliştirme süreçlerine öncülük etiklerini söyleyen Abdi İbrahim Ar-Ge Direktörü Udaya Kumar Dude, “Ar-Ge Merkezimiz, geleceğin sağlık teknolojilerini bugünden şekillendiren bir inovasyon üssü konumunda” dedi.
Ar-Ge yolculuklarının 2008’de başladığından söz eden Abdi İbrahim Ar-Ge Direktörü Udaya Kumar Dude, Türkiye’nin en büyükleri arasında olan Abdi İbrahim Ar-Ge Merkezi’nde 175 kişiden oluşan uzman kadro ile ilaç geliştirme süreçlerine öncülük etiklerini ve Türkiye’nin sağlık inovasyonuna katkı sağladıklarını ifade etti.
Ar-Ge Merkezi’nin sadece ilaç geliştirme değil, aynı zamanda geleceğin sağlık teknolojilerini bugünden şekillendiren bir inovasyon üssü konumunda olduğunu vurgulayan Dude, her yıl cirolarının önemli bir kısmını Ar-Ge çalışmalarına ayırdıklarını dile getirdi. Abdi İbrahim Ar-Ge Merkezi’nde, biyoteknoloji, onkoloji ve nadir hastalıklar gibi alanlara odaklandıklarını anlatan Dude,uluslararası ilaç pazarında fark yaratacak projelerinin başında, yerli biyoteknolojik ilaç geliştirme projelerinin yer aldığını belirtti.
112 yıllık köklü bir kuruluş olduklarını söyleyen Udaya Kumar Dude, 250 marka ve 500’ü aşkın ürünleriyle sektörün en geniş ürün portföyüne sahip şirketlerin biri olduklarını dile getirdi. Türkiye dışında 17 ülkede faaliyet gösterdikleri bilgisini veren Dude, AB ülkelerinden Kanada’ya, Kuzey Afrika’dan Asya’ya olmak üzere 70 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini aktardı.
5 bin 500 çalışanıyla Türk ilaç sektöründe en yüksek istihdamı sağlayan şirketlerden biri olduklarını söyleyen Dude, “İstanbul’da yer alan Esenyurt Üretim Kompleksimizde; Ar-Ge Merkezi, Kimyasal Ürünler Üretim Tesisi, Türkiye’nin en büyük biyoteknolojik ilaç üretim tesisi AbdiBio, Hormon Üretim Tesisi, Steril Oftalmoloji & Steril İnhalasyon Üretim Tesisi ile Kimyasal, Onkoloji ve Steril Ek Üretim Tesisi yer alıyor. Ayrıca Kazakistan ve Cezayir’de de Ar-Ge Merkezi ve üretim tesislerimiz bulunuyor” şeklinde konuştu.
750 milyon kutu ilaç üretim kapasitesi
Üretim tesislerinin yıllık 750 milyon kutu ilaç üretim kapasitesine sahip olduğunu ifade eden Udaya Kumar Dude, “Türkiye’nin en büyük ve en ileri teknolojiye sahip üretim merkezlerinden biri olan bu tesis içinde, GMP (Good Manufacturing Practices) standartlarına uygun olarak faaliyet gösteriyor ve uluslararası kalite normlarına uygun üretim yapıyoruz” ifadesini kullandı. Öte yandan Avrupa ve Kuzey Amerika’nın kendileri için öncelikli pazarlar arasında yer aldığını belirten Dude, ayrıca biyoteknoloji ve dijital sağlık çözümlerine olan talep artışının, bu pazarlarda güçlü bir büyüme fırsatı sunduğunu ifade etti. Bunun yanı sıra Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Asya pazarlarında da varlıklarını genişletmeye devam ettiklerini söyleyen Dude, bu bölgelerdeki gelişmekte olan sağlık sistemlerinin büyüme stratejilerine uygun fırsatlar sunduğunu dile getirdi.
“Biyoteknoloji alanında kabiliyetimiz güçleniyor”
Türkiye’de yapılan Ar-Ge çalışmalarının son yıllarda önemli bir hareketlilik kazandığına dikkat çeken Udaya Kumar Dude, özellikle ilaç, teknoloji, enerji ve savunma sanayi gibi stratejik alanlarda gelişmeler gösterdiğini dile getirdi. Ar-Ge alanında yapılan yatırımların artmasının ve devlet teşviklerinin genişlemesinin, Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanındaki rekabetçiliğini daha da güçlendirdiğine değinen Dude, “Sağlık sektöründe, bizim gibi köklü kuruluşların Ar-Ge yatırımları, Türkiye’nin biyoteknoloji ve yeni tedavi yöntemleri geliştirme alanındaki kabiliyetini güçlendiriyor” ifadelerini kullandı.
“Dijital sağlık çözümleri kritik önemde”
Şu an üzerinde çalıştıkları biyobenzer ürünlerle dünya pazarında rekabet edecek güçte çözümler üretmeyi amaçladıklarını kaydeden Udaya Kumar Dude, dijital sağlık çözümlerinin de Ar-Ge çalışmalarında önemli bir yer tuttuğu bilgisini verdi. Bu yıl yapay zekâ destekli bütüncül rehabilitasyon platformu CorPal ile geniş kapsamlı bir iş birliği başlattıklarını duyuran Dude, “Hedefimiz, hem hastaların hem de sağlık profesyonellerinin dijital sağlık çözümlerinden maksimum düzeyde faydalanmalarını sağlamak. Yapay zeka ile desteklenen projelerimiz sayesinde, daha hızlı teşhis ve tedavi süreçleri geliştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.