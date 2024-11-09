Acı biber bağışıklığı güçlendirirken hafızayı mı zayıflatıyor?

Baharatlı gıdalarda bulunan kapsaisin gibi bazı maddeler, bağışıklık sisteminde, kolesterol seviyesi ya da enflamasyon gibi bazı durumlarda iyileşme sağlıyor. Vücudun yaktığı enerji miktarını artıran kapsaisin, bir yandan iştahı azaltırken diğer yandan obezite riskini düşürüyor ve tansiyona iyi geliyor.

Ancak içeriğinde kapsaisin bulunan acı biber tüketimi ve bilişsel işlevleriyle arasındaki ilişkiyi inceleyen Çinli bilim insanları, daha fazla acı biber yiyen kişilerin diğerlerine göre bilişsel işlev açısından daha zayıf olduğunu keşfetti. Günde 50 gramdan fazla acı biber tüketen kişilerin, “hafızalarının kötü” olma olasılığının diğer kişilerin neredeyse iki katı olduğu belirlendi.

Baharatların sağlığa faydalarının bir nedeni de kısmen yüksek seviyede polifenol içermeleriyle ilgili. Ancak 2014 yılında yapılan bir araştırma, baharat yerken tüketilen az miktardaki bu polifenollerin sağlığa faydalarını sınırlayıp sınırlamadığının hala belirsiz olduğunu söylüyor.

Bazı araştırmalar baharatlarla ilgili olumlu bulgular doğursa da, birçok araştırmayı karşılaştıran ve 2022 yılında yapılan bir analize göre kapsaisin ve baharatlı yemekler tüketmenin etkileri belirsiz, ve bu konudaki kanıtlar da tartışmasız değil.