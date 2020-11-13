Acıbadem'den dijital sağlık yönetim sistemi ihracı

Acıbadem'in dijital sağlık yönetim platformu Cerebral Plus, en son versiyonu ile global sağlık sektörünün önde gelen oyuncularının dikkatini çekerken, yazılımın lisans kullanım hakkı 21 milyon dolar karşılığında Singapur merkezli Parkway Pantai Limited’e (PPL) satıldı.

Acıbadem'den yapılan açıklamaya göre, Malezya, Singapur, Çin, Hong Kong, Hindistan ve Brunei’de 50’den fazla hastanesi bulunan PPL, tüm hastane ve tıp merkezlerinde Cerebral Plus’ı kullanmayı hedefliyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde kurulum ve bakım destek gelirleri ile birlikte toplam gelirin 100 milyon doları bulacağı öngörülüyor. Bu proje kapsamında yazılımın kullanılması için Malezya’daki 17 hastanede kurulum çalışmalarına başlandı. Böylece dijital teknoloji alanındaki ilkleriyle Türkiye’de kendi sektöründe dönüşüme öncülük yapan Acıbadem, şimdi yurtdışında çok sayıdaki hastanenin de dijital dönüşümünü başlatmış oldu.

Parkway Pantai Limited ile yapılan satış ve anlaşma aynı zamanda Cerebral Plus’ın global bir yazılım oyuncusu olması bakımından da büyük önem taşıyor. Cerebral Plus’ın çok sayıda dil olanağı sunması ve Avrupa, Balkanlar, Ortadoğu, Uzak Asya gibi farklı coğrafyalarda kullanılması, genellikle Amerika merkezli global çözümler karşısında alternatif bir yeni jenerasyon ve entegre dijital platform seçeneği olma yolunda da önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Bu süreç Türkiye merkezli bir yazılım platformunun IP (fikri mülkiyet) değerinin milyar dolar seviyelerini aşması yolunda da önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor.

Büyük veri çalışmalarına olanak sunuyor

Verilen bilgiye göre, Cerebral Plus’ın en son versiyonu, kullanılan yazılım teknolojisi ile de dikkat çekiyor. Tamamen bulut tabanlı ve mobil uygulama prensipleri ile geliştirilmiş olan versiyon, aynı hastane içinde farklı dil ve alfabelerin aynı anda kullanılmasına izin veriyor.

Evrensel iletişim protokollerini kullanarak tüm tıbbi cihazlarla entegre olabilen yazılım, aynı zamanda akıllı yönetim panelleri ile de kurulum destek ve bakım maliyetlerini ciddi bir biçimde azaltarak maliyet avantajı yaratıyor. Modüler ama entegre uygulamalar sayesinde operasyonel, finansal ve medikal tüm veriler online olarak merkezi bir platformda tutulduğu için hem yönetim raporlama sistemi sayesinde yönetim-karar kalitesini artırıyor, hem de öngörüsel (predictive), ve AI (yapay zeka) tabanlı analizlere- uygulamalara, büyük veri çalışmalarına hazır bir platform sunuyor.