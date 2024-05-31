Acil kalp vakalarında anlık EKG takibi artık mümkün

Ani kalp durmalarında hastanın elektroşokla hayata döndürülmesine imkan veren ASELSAN Heartline OED cihazı, yurt içi ve dışında yaklaşık 10 bin merkezde görev yapıyor.

OED cihazına, milli ve yerli olarak geliştirilen IoT (nesnelerin interneti) modülü ile birlikte cihaz artık çok daha detaylı bir hizmet verme özelliğine sahip. ASELSAN i-SEE yazılımı ile haberleşen bu modül sayesinde tüm ASELSAN Heartline OED cihazlarının konum ve aktiflik durumu 7/24 uzaktan takip edilebiliyor. Acil bir vaka durumunda da hastanın canlı EKG verileri Sağlık Bakanlığı'na anlık ulaştırılabiliyor.