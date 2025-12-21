Açlık hissi geri dönüyor: Zayıflama iğnelerini bırakanlar ne yaşıyor?

GLP-1 olarak bilinen zayıflama iğneleri, birçok kişi için diyetlerin asla yapamadığını yaptı. Bu ilaçları kullananlar, doymuş olsalar bile yemek yemelerini söyleyen ve sürekli devam eden açlık hissinin büyük ölçüde ortadan kalktığını ifade ediyor.

Tanya Hall, zayıflama ilaçlarını birçok kez bırakmayı denediğini ancak her denemesinde açlık hissinin geri geldiğini söylüyor. Hall, yaşadıklarını “Sanki bir tuşa basılıyor ve anında açlıktan ölüyorsunuz” sözleriyle anlatıyor. İğneleri her bıraktığında, açlığın sesinin daha yüksek geri döndüğünü belirtiyor.

Zayıflama iğneleri, açlığı düzenleyen doğal bir hormon olan GLP-1’i taklit ederek etki gösteriyor. Bu sayede kullanıcılar, daha çabuk doygunluk hissediyor. İlaçlar, kilo verebileceğini hiç düşünmeyen birçok kişiye yeni bir vücut şekli, yeni bir bakış açısı ve çoğu durumda tamamen farklı bir yaşam sundu.

Ancak bu ilaçların ne kadar süre kullanılabileceği konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Zayıflama iğnelerinin uzun vadede kullanılmasının potansiyel yan etkileri ise yeni yeni ortaya çıkmaya başladı. Bu durum, ilaçların bırakılıp bırakılmaması gerektiğine dair belirsizlikleri artırıyor.

BBC’nin haberine göre, İngiltere’de tahminen 1,5 milyon kişi zayıflama iğneleri için kendi cebinden ödeme yapıyor. Uzun süre bu iğneleri kullanmaya devam etmek, birçok kişi için ciddi bir mali yük anlamına geliyor.

İğneleri bırakmaya çalışan kişiler, kilo vermek ve verilen kiloyu korumak hedefiyle hareket ediyor. İki farklı hikâyeye sahip iki kadın, zayıflama iğnelerini bıraktıklarında yaşadıklarının, bu sürecin ne kadar zorlayıcı olabildiğini ortaya koyuyor.