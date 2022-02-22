Afrika’nın aşı altyapısını Türk yatırımcı kuracak

Yasemin SALİH

Türkiye’ye koronavirüs aşısı Sinovac’ı getirerek bir ilke imza atan Keymen İlaç’ın eski patronu Dr. Mutlu Topal, deneyimlerini Güney Afrika’da ortak olduğu Vaccicorp şirketinde devam ettiriyor. Keymen’i bir aile şirketi olarak uzun yıllar yönettiklerini, ancak 2015’te devrettiklerini belirten Topal, yeni yatırımlarını DÜNYA’ya anlattı. Şu sıralarda sağlık yatırımlarının artması için startup’lar başta olmak üzere birçok alanda danışmanlık, ortaklık ve satın almalar yürüttüklerini ifade eden Topal, son günlerde Güney Afrika ile Türkiye arasında mekik dokuyor. Bu trafiğin nedeni ise Güney Afrika’da ortağı olduğu aşı odaklı ilaç şirketi Vaccicorp.

Afrika aşıda kendine yetmiyor

Vaccicorp’u, “Afrika kıtasında aşı tedarikine talip şirket” diye nitelendiren Dr. Mutlu Topal, kıtada ciddi anlamda aşı erişim sorunu olduğuna dikkat çekti. “Afrika bu anlamda kendine yetmiyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün desteğiyle aşı alabilen ülkeler var. Güney Afrika ise aşıda öne çıkan bir ülke. Orada ruhsat alan bir aşı, diğer ülkelerde hemen kabul ediliyor. Biz de Vaccicorp ile Güney Afrika’daki büyük dolum tesisi aracılığıyla diğer ülkelerin aşı ihtiyacını karşılamayı hedefl iyoruz” diyen Topal, şirketin hem danışmanı hem de ortağı.

Vaccicorp’ta Dr. Mutlu Topal’ın yanında KKTC ilaç piyasasının önemli isimlerinden Dr. Süleyman Selçuk Özceada da ortak. Şirkette diğer üç ortağın ise yerli olduğunu belirten Topal, 20 milyon dolarlık projenin detaylarını şöyle anlattı: “Burada bir aşı dağıtım şirketi kuruyoruz. Endonezya, Çin ve Hindistan’daki aşı üreticileriyle iyi niyet anlaşmaları imzaladık. Oradan bulk olarak gelecek aşı, Güney Afrika’da dolumu yapılıp dağıtılacak. Hem Güney Afrika’da hem de diğer ülkelerde kullanılmak üzere plan yapılıyor. Ülkeler aşıları ihaleyle aldığı için süreç farklı.”

COVID-19 aşısı getirmiyorlar

Vaccicorp’un kurulurken planı kıtaya koronavirüs aşısını getirmekmiş. “Ancak buna yetişemedik. Johnson&Johnson ve BioNTech aşı dolumlarına başladılar bile” diyen Topal, rotayı bölgedeki diğer önemli hastalıklara çevirdiklerini anlattı. Şimdi şirketin odağında beşli kombine ve altılı kombine aşıların yanı sıra rahim ağzı kanseri, difteri, tetanos gibi hastalıkların tedavisine yönelik aşılar da var. Topal, şu bilgileri verdi: “Rahim ağzı kanserinin aşısı, Afrika’da genişletilmiş bağışıklama programında görülüyor. Pahalı ama öne çıkan bir aşı. Hedefimiz bu yıl ihalelere girmek. Bazı ülkeler satın alma yapmıyor. Hibe destekleriyle aşılama yapıyorlar.”

ABD’de yüzde 100 Türk sermayeli online üniversite kuruyor

Dr. Mutlu Topal, bir yandan şirketi Emre Ecza’nın genel müdürlüğünü, bir yandan melek yatırımcılık ekosistemine desteğini yürütürken, bir yandan da yurtdışında dikkat çeken bir eğitim yatırımına imza attı. Kafk asya Üniversiteler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ramazan Korkmaz ile birlikte Amerika’nın ilk yüzde 100 Türk sermayeli online üniversitesini kurduklarını söyleyen Topal, gerekli izinlerin çıktığını anlatıyor. South Texas University adıyla kurulan ve dört yıllık eğitim verecek okulun hedefinde Türkiye’den çok Türki Cumhuriyetler, Pakistan, İran gibi ülkelerdeki gençler var. Topal üniversiteyi anlatırken, “Beş kişilik bir yatırımcı grubu ile başladık. Texas Health&Science University ile işbirliği yaptık. Bizi onlar destekliyor. İşletme fakültesi ve MBA programlarını bize açtılar. İleride Amerika’da satın alma ya da fiziki yatırım yoluyla gerçek bir üniversite kurma planımız var” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de aşı yatırımı için henüz erken

Peki aşı işinde 1970’lerin başından beri faaliyet gösteren bir ailenin üyesi olarak Dr. Mutlu Topal, Türkiye’yi tamamen devre dışı mı bıraktı? Soruyu “Kesinlikle hayır” diye yanıtladı Topal. Ancak böyle bir yatırım için zaman gerektiğini vurgulayarak şöyle devam etti: “Şu anda Türkiye’de sağlıkta melek yatırımcı ağını genişletmeye çalışıyorum. 20’nin üzerinde yatırıma dahil oldum. Girişimcilik ekosisteminde pek çok startup var. Hem yatırımcıyım hem de mentörlük yapıyorum. Ayrıca eğitimler veriyorum. Türkiye’de aşıda yatırım yapmam için henüz erken.”