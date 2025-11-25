AHESEN’den cezaevi sağlık çalışanları için acil düzenleme çağrısı: 400 çalışan risk altında, hak kayıpları büyüyor

AHESEN Cezaevi Komisyonu’nun hazırladığı rapora göre Türkiye genelinde yaklaşık 400 cezaevi aile sağlığı çalışanı yüksek riskli ortamlarda görev yapıyor ancak haklarını alamıyor. Genel Başkan Dr. Ahmet Kandemir ve komisyon üyeleri, cezaevlerinde sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği için acil adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Rapor; yıpranma payı hakkının tanınmaması, düşük nüfus katsayısı, cezaevi koşullarında uygulanması imkânsız performans kriterleri ve mahkûm başvurusu yok diye yapılan hakediş kesintilerinin çalışanları mağdur ettiğini ortaya koyuyor. AHESEN, tarama testlerinin teknik olarak uygulanamadığını, performansın cezaya dönüşmemesi için “tam performans” verilmesi gerektiğini belirtiyor.

Personel eksikliği, görev karmaşası ve altyapı problemleri

Cezaevlerinde aile sağlığı çalışanı bulmakta güçlük yaşandığı, Adalet Bakanlığı personeliyle görev paylaşımının belirsiz olduğu, rapor ücretlerinde eşitsizlik bulunduğu ifade ediliyor. Ayrıca malzeme tedarikinde aksaklıklar, uzman doktor eksikliği, yetersiz ambulans sayısı, sağlıksız revir koşulları ve MBYS-internet altyapısındaki sorunların hizmetleri aksattığı belirtiliyor.