Aile hekimliği sisteminde yeni dönem! Yarın başlıyor

Sağlık Bakanlığı, aile hekimliği sisteminde yarından itibaren yeni bir uygulama başlatılacağını duyurdu.

Buna göre, vatandaşların ikamet adresinin bulunduğu il ile kayıtlı olduğu aile hekiminin bulunduğu il farklı olan ve son bir yılda hem kayıtlı olduğu aile hekimine hem de kayıtlı olduğu aile hekiminin bulunduğu ildeki herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurmamış kişilerin aile hekimliği kayıtları, ikamet adreslerine yakın konumda ve nüfusu uygun olan aile hekimliği birimine aktarılacak.

Kimleri kapsamayacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, aile hekimliği birimlerinden nüfus aktarımı çalışması belirli kriterler çerçevesinde yapılacağı belirtildi. Yapılan açıklamaya göre uygulama ikamet adresi ile kayıtlı olduğu aile hekimi aynı ilde olan vatandaşları kapsamayacak.

Nüfus aktarımı çalışması ise; ikamet adresinin bulunduğu il ile kayıtlı olduğu aile hekiminin bulunduğu il farklı olan ve son bir yılda hem kayıtlı olduğu aile hekimine hem de kayıtlı olduğu aile hekiminin bulunduğu ildeki herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurmamış kişileri kapsayacak olup değişiklik işlemi, bu iki kriteri aynı anda taşıyan kişiler için söz konusu olacağı belirtildi.

Çalışma kapsamında olan vatandaşın ise ikamet adresi esas alınarak en yakın konumdaki tüm Aile Sağlığı Merkezleri seçilecek, bunların içerisindeki aile hekimliği birimlerinin nüfuslarına göre nüfusu en uygun aile hekimliği birimine vatandaşın kaydı aktarılacağı açıklamada yer aldı.

Kayıtlı olunan aile hekimine dönülebilecek

6 Mayıs tarihi itibarıyla hayata geçirileceği ve belirlenen kurallar çerçevesinde aile hekimliği kaydı ikamet adresine yakın aile hekimliğine aktarılan vatandaşlar kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirileceği de açıklandı.

Aynı zamanda aile hekimi değişikliği yapılan vatandaşlar herhangi bir aksaklık yaşamadan hem birinci basamak hem de ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularından hizmet almaya devam edebilecek.

Yapılan açıklamada, aile hekimliği birimlerinden nüfus aktarımı yapılan vatandaşlar istedikleri takdirde çalışmanın başlatıldığı 06 Mayıs tarihinden itibaren 1 ay içinde önceki aile hekimliği birimine dönebilecek olup vatandaşların https://enabiz.gov.tr/ web sitesi üzerinden e-Devlet veya e-Nabız şifresiyle giriş yaparak önceki kayıtlı olduğu aile hekimine dönüş işlemini yapabilecek.

Aile hekimi başına düşen kişi sayısı azalacak

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı aile hekimine kayıtlı nüfusun düşürülmesi ve aile hekimliğinin daha etkin olabilmesi için çalışmalarını sürdürmekte olduğu Aile Sağlığı Merkezlerinin sayılarının artırılarak kişilerin yaşam alanları içerisinde, 2-6 birimli olacak şekilde ve yaygın olarak konumlandırılmakta, hizmet planlamasında da öncelikle bölgedeki nüfus dikkate alınmakta olduğu açıklandı.

Bu sayede sağlık hizmetinin sunumunda kişilerin aile hekimlerine erişimi ve hizmete katılımı kolaylaştığı ve halihazırda aile hekimi başına düşen kayıtlı kişi sayısı 2 bin 942 kişiyken, çalışmalar kapsamında bu sayının 2028 yılına kadar 2 bin 500 kişiye düşürülmesinin amaçlandığı açıklamada yer aldı.