Aile hekimliğinde iş yükü alarmı: Hekimlerin yüzde 13’ü başvuruların yüzde 41’ini karşılıyor

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Sağlık Bakanlığı’nın 2025 Sağlık İstatistikleri verileri, Türkiye’de aile hekimliklerinin sağlık sistemindeki iş yükünü ortaya koydu. Verileri değerlendiren Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Ahmet Kandemir, aile hekimliğinde iş yükünün sürdürülemez boyutlara ulaştığını ifade etti.

466 milyon başvuru aile hekimliğinde karşılandı

Kandemir’in paylaştığı verilere göre, 2025 yılında Türkiye genelinde hekime toplam 1 milyar 138 milyon 60 bin 185 müracaat gerçekleşti.

Bu başvuruların 466 milyon 327 bin 428’i aile hekimliğinde karşılandı. Böylece aile hekimliklerinin toplam hekime müracaat içindeki payı yüzde 41 oldu.

Hekimlerin yüzde 13’ü başvuruların yüzde 41’ini karşılıyor

Türkiye’de 30 bin 6 aile hekimliği birimi bulunurken toplam hekim sayısı 232 bin 315 olarak açıklandı.

Kandemir, bu rakamlardan hareketle toplam hekim gücünün yaklaşık yüzde 13’üyle toplam başvuruların yüzde 41’inin aile hekimliğinde karşılandığına dikkat çekti.

Aile hekimliğinde başvuru yükü 3,3 kat daha yüksek

Açıklamada iş yüküne ilişkin dikkat çeken bir karşılaştırmaya da yer verildi.

Aile hekimliği birimi başına yıllık müracaat sayısının yaklaşık 15 bin 500, diğer basamaklarda ise hekim başına düşen müracaatın yaklaşık 4 bin 700 olduğu belirtildi.

Kandemir, bu kaba karşılaştırmaya göre aile hekimliğindeki başvuru yükünün 3,3 kat daha yüksek olduğunu söyledi.

“Aile hekimliği sadece muayene değildir”

Kandemir, açıklanan rakamların aile hekimlerinin yaptığı işin tamamını yansıtmadığına da dikkat çekti.

Aile hekimliklerinde muayenenin yanı sıra koruyucu sağlık hizmetleri, aşılama, bebek ve çocuk izlemi, gebe izlemi, kronik hastalık takibi, taramalar ve akut hasta yönetiminin de aynı anda yürütüldüğünü belirtti.

“Yeterli zaman, yetki ve uygun çalışma koşulları istiyoruz”

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Ahmet Kandemir, taleplerinin daha fazla görev olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Biz daha fazla görev istemiyoruz. Bizim talebimiz çok net: Nitelikli sağlık hizmeti sunabilmek için yeterli zaman, yetki ve uygun çalışma koşulları istiyoruz.”