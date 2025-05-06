Aile hekimliklerinde yeni dönem bugün başladı... Vatandaşa büyük kolaylık

Yeni sistemin amacı, vatandaşların bulundukları şehirde daha etkin ve kolay bir şekilde aile hekimliği hizmeti almasını sağlamak. Uzun süredir başka şehirde aile hekimine kayıtlı olan ancak o ilde hiçbir sağlık hizmeti almayan kişiler bu kapsamda değerlendirilecek.

1 yıl gitmeyene otomatik taşıma

Sistem, yalnızca bir yıl boyunca kayıtlı olduğu aile hekimine başvurmayan ve o şehirde sağlık hizmeti almayan kişileri kapsıyor. Örneğin, aile hekimi Ankara’da olan ancak İstanbul’da yaşayan biri, Ankara’da sağlık hizmeti almamışsa kaydı İstanbul’daki bir aile hekimine otomatik taşınacak.

SMS ile bilgilendirme yapılacak

Kayıt değişikliği yapılan vatandaşlara Sağlık Bakanlığı SMS ile bilgilendirme yapacak. Bu mesajda, işlemin nasıl geri alınacağına dair yönlendirmeler de yer alacak.

e-Nabız'dan geri dönüş mümkün

Yeni sisteme göre taşıma işlemi yapılan vatandaşlar, isterlerse 1 ay içinde e-Nabız veya e-Devlet üzerinden eski aile hekimine geri dönüş yapabilecekler.

Aynı ildeki ilçeleri kapsamıyor

Uygulama sadece farklı iller arasındaki taşıma işlemlerini kapsıyor. Aynı il içinde farklı ilçelerde yaşayanların aile hekimi kaydı bu sistemden etkilenmeyecek.

Koruyucu sağlık hizmetleri hedefte

Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, sistemin amacının koruyucu sağlık hizmetlerinin daha etkin sunulması olduğunu vurguladı. Tarama oranlarının artması ve vatandaşların daha sağlıklı takip edilmesi hedefleniyor.