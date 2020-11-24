Alcon'dan Türkiye'ye 115 milyon liralık yatırım

Alcon, Türkiye'ye duyduğu güvenin bir göstergesi olarak bu yıl 115 milyon lira ilave yatırım gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili şirketten yapılan açıklamaya göre, göz sağlığında cerrahi ve kontakt lens alanında faaliyet gösteren firma, Türkiye'de 1997 yılından bu yana hizmet veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alcon Ülke Müdürü ve Cerrahi İş Birimi Direktörü Dr. Ege Bay, Türkiye'nin global operasyonları içinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Alcon olarak, göz sağlığı alanında inovasyona yatırım yapmaya devam ettiklerini bildiren Bay, şunları kaydetti: "Türkiye'de faaliyetlerimizi büyütmeye odaklanmış durumdayız. Gerçekleştirdiğimiz 115 milyon liralık yatırım, Türkiye'ye olan güven ve yatırım kararlılığımızın bir göstergesi. Ülkemizin göz sağlığı alanında en yeni teknolojilerle geliştirilmiş inovatif ürünlerle buluşması için çalışmaya devam edeceğiz."