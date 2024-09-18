Alzheimer hastalığı belirti göstermeden çok önce sinyal veriyor olabilir

Alzheimer hastalığının tedavisine bir adım daha yaklaşılmış olabilir. Bilim insanları Alzheimer’a yakalanma ihtimali en yüksek insanların beyinlerdeki ince belirtileri tespit etmeyi başardı.

Hafızaya zarar veren bu hastalığın uzun zamandır beyinde amiloid ve tau proteinlerinin birikmesinden kaynaklandığına inanılıyordu.

Yaşlanan beyinlerin çoğunda bu proteinlerin her ikisi de bir miktar bulunurken, önemli bir kısmı plaklar ve yumaklar oluşturabiliyor. Bunama semptomlarının arkasında da bunların olduğu düşünülüyor.

Çok daha önce belirti veriyor olabilir

Ancak bugünlerde Kanadalı araştırmacılar, plakların taramalarda görülmesinden çok önce meydana gelebilecek ilginç bir beyin değişikliğini keşfetti.

Montreal'deki McGill Üniversitesi'nden bir ekip, beynin belirli bölgelerinde elektrik aktivitesi azalmış olanların bunamaya neden olan plaklar geliştirme olasılığının diğerlerine göre daha yüksek olduğunu tespit etti.

100'ü aşkın gönüllü incelendi

Araştırmada bilim insanları, ailesinde Alzheimer geçmişi olan 100'den fazla gönüllünün iki ayrı beyin taramasını analiz etti.

Birincisi beyindeki proteinlerin yerlerini izledi, ikincisi ise bu bölgelerdeki beyin aktivitesini kaydetti.

Daha yüksek amiloid seviyesine sahip olanların daha yüksek frekanslı beyin aktiviteleri gösterdiği tespit edildi.

Buna karşılık, beyinlerinde hem amiloid hem de tau plakları bulunanlar, daha düşük frekanslı beyin aktivitesi belirtileri gösterdi.

Bilişsel testler de her iki proteinin de daha yüksek seviyelerde bulunduğu gönüllülerin hafıza kaybı ve daha kısa dikkat sürelerinden muzdarip olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösterdi.

Semptomlar ortaya çıkmadan fark edilebilir

Nature Neuroscience dergisinde yazan bilim insanlarına göre; bulgular, bu proteinlerin daha yüksek seviyelerinin bilişsel semptomlar ortaya çıkmadan önce fark edilebilecek beyin aktivitesi değişimlerine yol açabileceğini gösteriyor.

Araştırmacılar şimdi aynı 104 katılımcıyı yeniden tarayarak bu iki proteinin birikmesinin beyin aktivitesini daha da yavaşlatıp yavaşlatmadığını takip etmeyi umuyor.

Ayrıca bunun bilişsel gerilemeyi doğru bir şekilde tahmin edip edemeyeceğini de çözmeyi amaçlıyorlar.