Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı tam not aldı

Açılış törenine dev katılım

Açılışı; T.C. Hollanda Büyükelçisi Şaban Dişli, T.C. Belçika Büyükelçisi Sn. Hasan Ulusoy, Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Afyonkarahisar Ticaret VE Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Ticaret Bakanlığı UHT Genel Müdür Yrd. Alperen Kaçar, T.C. Hollanda Ticaret, Turizm ve Basın Ateşeleri, TOBB Sağlık Turizmi Sektör Meclisi Başkanı Özgür Öztan, DEİK Sağlık İş Konseyi Başkanı Reşat Bahat, Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreter Yrd. Üzeyir IŞIK, MÜSİAD Hollanda Başkanı Ali Köklü, HOTİAD Başkanı Hikmet Gürcüoğlu, Amsterdam Esnaf Birliği Başkanı Ramazan Kaya, Hollanda Türk Turizm Acenteleri Birliği Başkanı Kamil Saygı, TOBB Türkiye Fuarcılık Sektör Meclisi Başkanı Cihat Alagöz’ün yanı sıra, Hollanda, Belçika ve Almanya iş dünyasından pek çok Sivil Toplum Kuruluşu Başkanlarının katılımıyla gerçekleşen Fuar iki gün boyunca Hollanda ve Belçika’dan gelen doktorlar, sağlık turizmi acenteleri, turizmciler, seyahat acenteleri, sigorta acenteleri tarafından izlendi.

Hollanda bir ilki başardı

Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı katılımcıları büyük bir başarıyla tamamlanan fuarın, Türkiye, Hollanda ve Belçika arasında sağlık turizmi konusunda ilişkilerin geliştirilerek güçlendirilmesine büyük katkı sağlayacağı değerlendirmesinde bulundular.

Fuar çalıştaylarında Türkiye Sağlık turizminin Hollanda-Belçika yol haritası çizildi

Ücretsiz ziyaret imkanı sunan fuarda, Türkiye’den gelen 56 farklı hastaneler, diş klinikleri, tüp bebek klinikleri, saç ekim merkezleri, estetik klinikleri, termal turizm merkezleri ve Sağlık Turizmi Acenteleri Hollanda ve Belçika’da kendilerini tanıtarak yeni işbirlikleri tesis etti.

Fuar kapsamında ayrıca katılımcı sağlık kuruluşlarının üst düzey yetkilileri ile sağlık sektöründe önemli aktörlerin biraraya geldiği çalıştaylara ev sahipliği yaptı. Bu toplantılar, Hollanda ve Belçika’da yerleşik hekimler, sağlık sigortası kuruluşları ve sağlık turizmi acenteleri için ayrı ayrı düzenlendi.

Sağlık Turizmi Acenteleri, Hekimler ve Sigorta Acenteleri ile fuar katılımcısı firma yöneticilerinin katılımıyla düzenlen toplantılar vesilesi ile sağlık sektörüne yönelik görüş alışverişi, sağlık sektöründe işbirliklerinin artırılmasına yönelik değerlendirmeler yapılırken taraflar arasında yeni ilişkiler kurulması sağlandı.