Anne babalar dikkat! Annelik Yolculuğu uygulaması geliyor

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Atak, anne sağlığının en çok önemsediğikleri konuların başında geldiğini ifade ederken, 'Annelik Yolculuğu' platformuna yönelik "Gebelik sürecini de doğru ve teyit edilmiş bilgilerin de olduğu bir platformdan anne adaylarının ulaşabileceği bir bilgi platformunun oluşturulması önem arz ediyordu" dedi.

Anne adaylarının gebelik süreci başladığı andan itibaren nasıl değişim yolculuğu yaşayacaklarını öğrenmeleri ve takip edimlerine yönelik bilgi platformunun oluşturulduğunu anlatan Atak, "Annelerimiz sadece kendileriyle değil bebekleriyle ilgili gelişimleri de 9 aylık süre içerisinde hafta hafta takip edebilecekler" bilgisini verdi.

'Babalar da uygulamayı kullanabilir'

Atak, dijital ortamdaki uygulamada doğum sonrasındaki lohusalık döneminde nasıl süreç yaşanacağına dair bilgilerin yer alacağını ifade ederek, "Bebek doğduktan sonra da süreci bitirmiyoruz, 2 yaşına kadarki süreçte de annenin takip etmesi süreci hususunda emzirme, anne sütü, aşılama, izlemler, taramalar çocuğun gelişim seyrini bu platformda sunmuş olduk" açıklamasını yaptı.

Uygulamayı babaların da kullanabileceğine işaret eden Atak, sözlerine şöyle devam etti:

* Hem annelerimiz hem babalarımız telefonlarından mobil bir uygulamaya erişerek, buradaki değişim ve gelişim süreçlerini annelik yolculuğunun keyifli yolculuğunu takip edebilir, orada bu bilgilerden istifade edebilir.

Bir adım daha hayata geçiyor

Atak, Sağlık Bakanlığı'nın güvenilir bilginin vatandaşla paylaşılması hususunda önemli bir sorumluluk taşıdığını söyledi.

Sağlık okuryazarlığının önemine dikkati çeken Atak, şunları kaydetti:

* Normal Doğum Eylem Planımız şu an yürürlükte. 14 eylem adımı belirmiştik. Bunlardan biri de yine Annelik Yolculuğu mobil uygulamasının geliştirilmesiydi. Şu anda eylem planının bir adımını daha hayata geçirmiş oluyoruz.

"Annelik Yolculuğu" mobil sağlık uygulamasında, "Hafta Hafta Gebelik Takibi", "Beslenme, Egzersiz ve Yaşam Önerileri", "Doğuma Hazırlık Modülü", "Emzirme ve Lohusalık Desteği", "0-2 Yaş Bebek Gelişimi", "Test ve Aşı Hatırlatıcıları", "Anı Günlüğü ve İsim Önerileri", "Güvenilir Bilgi Paylaşımı" konularında anne adayları ve aileler bilgilendiriliyor.