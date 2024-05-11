Anne-bebek uyum odaları hayata bağlıyor

Zühre KURT

Prematüre bebeklerin sağlıklı büyümesine destek olmak için Yataş Bedding, El Bebek Gül Bebek Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiği Uykunun Mucizesi ile Büyüyen Mini Kahramanlar projesini bu yıl da sürdürüyor. Geçen yıl Kahramanmaraş Sütçü İmam Hastanesi, Malatya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin anne-bebek uyum odalarını yenileyen Yataş Bedding, 7 Mayıs’ta Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ndeki anne-bebek uyum odasının açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Yataş Bedding Pazarlama Direktörü Selmin Gündoğdu, El Bebek Gül Bebek Derneği Başkanı İlknur Okay, Başkan Yardımcısı Binnur Peker'in yanı sıra Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serhat Samancı ve hastane çalışanları katıldı.

“1600 bebeğin ve annenin hayatına dokunduk”

Açılışta konuşan Yataş Bedding Pazarlama Direktörü Selmin Gündoğdu: “Sağlıklı ve kaliteli uyku hepimiz için elzem bir ihtiyaç. Ancak prematüre bebekler için uyku ihtiyaçtan çok daha ötesi…

Hayati bir öneme sahip! Çünkü prematüre bebekler, anne karnında tamamlanamamış gelişimlerini kuvözde uyuyarak tamamlar. Bu nedenle onların sağlıklı büyüme ve gelişmelerine için uyku büyük bir önem taşıyor. Prematüre bebeklerin sağlıkla büyümesine destek olmak için El Bebek Gül Bebek Derneği ile iş birliğiyle 2021 yılında "Uykunun Mucizesi ile Büyüyen Mini Kahramanlar" projemizi hayata geçirdik. Hepimizi yasa boğan 6 Şubat depreminin ardından projemizin yönünü deprem bölgesine çevirdik. Kahramanmaraş Sütçü İmam Hastanesi, Malatya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin anne-bebek uyum odalarını yeniledik.

Bugüne kadar 1600 bebeğin ve annenin hayatına dokunmayı başardık. Anne-bebek uyum odalarının yanı sıra Türkiye genelindeki yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde 858 nest ve 174 kuvöz örtüsü bağışlayarak ihtiyacını karşılamaya devam ettik. Bu yıl da 858 nest ve 174 kuvöz örtüsü bağışlamayı planlıyoruz. Anne-bebek uyum odaları, annenin bebeğinin bakımı konusunda eğitilmesi ve lohusalık dönemini daha kolay atlatması, birbirlerine alışması için büyük bir önem taşıyor” dedi.

10 bebekten biri prematüre doğuyor

Anne-bebek uyum odalarının yenidoğan yoğun bakımda, anne karnından hayata zamanından önce ve travmatik bir şekilde geçiş yapan prematüre bebeğin, annesi ve ailesi ile yaşayacağı yeni hayata uyumunu kolaylaştırmak için hazırlanmış özel odalar olduğunu belirten El Bebek Gül Bebek Derneği Başkanı İlknur Okay sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu odalarda annelere prematüre bebeğin bakımından beslenmesine ve emzirmesine kadar her şey doğru bir şekilde öğretilir. Anne 24 saat desteklenir. Bir nevi dış dünyaya çıkmadan önce anne ve bebek hazırlanmış olur. Normal gebelik süresi 40 hafta olarak tanımlansa da bu süre 37-42 arasında değişebiliyor.

Bu süreyi tamamlamadan, gebeliğin 37. haftasından önce doğanlar prematüre olarak kabul ediliyor. olması, rahimdeki anatomik problemler, plesanta sorunları, çoğul gebelikler başta olmak üzere pek çok farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkabiliyorGünümüzde 10 bebekten 1’i prematüre olarak dünyaya geliyor. Prematüre doğan bebeklerin tamamen ağızdan anne sütü veya formül mama ile beslenebilene ve beslenmesini tolere edene, en az 3-4 gün boyunca solunum durakları (apne) yaşamayana, kuvöze gerek olmadan açık beşikte kendi ısısını koruyabilene ve kilo alabilene kadar özel bir bakım ünitesinde tutulması gerekiyor.

Prematüre bebeklerde uykunun önemi ve yatak seçimi

Prematüre bebekler, günde ortalama 15- 22 saat uyur, doğumdan sonraki ilk günlerin büyük bir kısmını uykuyla geçirirler. Bu nedenle sessiz, güvenli uyku ortamı oluşturulması prematüre bebeklerin sağlıklı gelişimi için büyük önem taşır. Anne sıcaklığını hissederek bebeğin sakinleşmesi daha kolay uyumasına yardımcı olur.

Prematüre bebeklerin uyudukları yatağın da özel olması gerekiyor. Yumuşak yatakların içine gömülen bebek solunum sıkıntısı yaşayabildiği için prematüre bebeklerin yatağının sert, ayrıca cildi çok hassas ve narin olduğu için bakımında kullanılan tüm ürünlerin pamuklu olması da önem taşıyor. Prematüre bebekler eve döndükten sonra da aynı şekilde özenli bakıma devam edilmesi gerekiyor.

Bu dönemde bebeğin tıpkı kuvözde kaldığı dönemdeki gibi çok uyuması söz konusu olabiliyor. Bu bebelerde ‘ani bebek ölümü sendromu’ riski yüzüstü ve yan yatanlarda daha fazla görüldüğünden sırtüstü yatırılması, yatağın içinde oyuncak, battaniye bulundurulmaması, yastık kullanılmaması da önemli. Bebeklerde ‘ani bebek ölümü sendromu’ riski yüzüstü ve yan yatanlarda daha fazla görüldüğünden sırtüstü yatırılmalıdır. Bebeğinizin yatağı içinde oyuncak, battaniye olmamalı, çarşaf gergin olmalı, kundak yapılmamalı ve yastık kullanılmamalıdır.

El Bebek Gül Bebek Derneği'nden prematüre bebeklere destek

El Bebek Gül Bebek Derneği, anne karnında gelişimini tamamlamadan önce doğan bütün bebeklerin; sağlıklı bir geleceğe kavuşmaları için gerekli desteklerin sağlanmasına yönelik tıbbi bakım, psikolojik ve gelişimsel alanlarda onların ve ailelerinin toplumsal ve politik düzeyde sesi olabilmek için çalışan 2008 yılında kurulmuş ilk ve tek sivil toplum kuruluşudur.

Dernek, prematüre ve özel gereksinimli bebekler ve aileleri için savunuculuk çalışmaları ile hak kayıplarını önlemek, farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarını gerçekleştirmek, aileleri premature bebek bakımı ve riskleri konusunda bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirmek, ailelere psiko-eğitim sağlamak, prematüre bebek anneleri arasındaki dayanışmayı güçlendirmek için gönüllü anne ağımızla sosyal destek sağlamak ve ailelere paylaşımları için platform yaratmak, ailelerin kuvöz süreci ve sonrasında doğan ihtiyaçlarına destek vermek ve Türkiye’yi uluslararası platformlarda temsil ederek prematürelik çalışmalarında yer almak, uluslararası kampanya ve projeler yürütmek amacıyla kuruldu. Ayrıca Dernek olarak, ulusal sosyal araştırmalar yapma ve kongrelerde bildiler sunma, dijital ve basılı yayınlar üreterek Türkçe kaynak havuzu oluşturma alanında da faaliyet gösteriliyor.