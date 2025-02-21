Anne karnında SMA tedavisinde sevindiren gelişme

Doğumdan önce başlayan ve genetik bozukluk kaynaklı kas zayıflığına neden olan SMA'nın dört türü bulunuyor. Anne karnından bu hastalıkla doğan bebekler, hastalığın zor türüyle savaşıyorsa, yaşam süreleri iki yıla kadar inebiliyor. Bu noktadan yola çıkan bilim insanları, SMA tedavisi için umut veren yeni bir çalışmaya imza attı.

Anne karnındaki SMA'lı bebeğe tedavi uygulayan doktorlar, iki yaşına gelen bebekte genetik bozukluğa dair hiçbir anomaliye rastlanmayınca, çalışmanın olumlu sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

The Independent'te yer alan habere göre, ilk rahim içi SMA tedavisine öncülük eden St. Jude Araştırma Hastanesi Deneysel Nöroterapötik Merkezi Direktörü Dr. Richard Finkel yaptığı açıklamada, "Öncelikli hedeflerimiz uygulanabilirlik, güvenlik ve tolere edilebilirlikti, bu nedenle ebeveyn ve çocuğun iyi durumda olduğunu görmekten çok memnunuz" dedi.