Araştırma: Hafif vakalarda ölmeyen antikor bulundu

ABD’de Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılan bir araştırma, hafif COVID-19 vakalarından aylar sonra, vücudun virüse karşı ürettiği antikorların ömür boyu bağışıklık sağlayabileceğini ortaya koydu.

Nature dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, hafif COVID-19 vakaları kalıcı antikor koruması sağlayabilir. Bilim insanları yapılan çalışma kapsamında, ilk enfeksiyondan yaklaşık bir ay sonra başlayarak üç aylık aralıklarla kan örnekleri veren 77 katılımcıyı inceledi.

Çalışmada, enfeksiyonla savaşılmasının ardından kandaki antikorların hızlıca düştüğü ancak antikor üreten bağışıklık hücrelerinin kemik iliğine göç ederek, COVID-19 virüsüyle yeniden karşılaşma ihtimaline karşı sürekli olarak çalışmaya devam ettiği keşfedildi.