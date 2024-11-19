Araştırma: Kakaolu içecek yağlı yemeklerin etkisini azaltıyor

İngiltere'deki Birmingham Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, yağlı bir yemeğin yanında flavanol bakımından zengin kakao içmenin, yağlı yiyeceklerin etkisinin bir kısmını ortadan kaldırabileceği ve damar sistemini stresten koruyabileceği ortaya kondu.

Araştırma kapsamında bir grup genç, sağlıklı yetişkine kahvaltı olarak 10 gram tuzlu tereyağı içeren iki tereyağlı kruvasan, 1,5 dilim çedar peyniri ve 250 mililitre tam yağlı süt ile yüksek flavanollü kakao veya düşük flavanollü kakao içeceği verildi.

Dinlenme süresinin ardından, katılımcılardan 8 dakika boyunca hızı artan ve yanlış cevap verdiklerinde uyaran bir zihinsel matematik testini tamamlamaları istendi.

8 dakikalık dinlenme süresi ve 8 dakikalık zihinsel matematik testi sırasında ön kol kan akışı, kardiyovasküler aktivite ve prefrontal korteks (PFC) doku oksijenlenmesi ölçüldü.

Kakaolu içecek fayda sağladı

Zihinsel stres altındayken düşük flavanollü içecekle birlikte yağlı gıdalar tüketmenin vasküler fonksiyonu azalttığı ve bunun, stresli olay sona erdikten sonra 90 dakikaya kadar sürdüğü doğrulandı.

Bulgular ayrıca flavanol oranı yüksek kakao içeceğinin, stres ve yağ tüketimini takiben vasküler fonksiyondaki düşüşü önlemede etkili olduğunu gösterdi.

Araştırma, flavanol oranı yüksek bir gıda içmenin veya yemenin, daha zayıf gıda seçimlerinin vasküler sistem üzerindeki etkisinin bir kısmını hafifletmek için bir strateji olarak kullanılabileceğini ortaya koydu.