ARTED Başkanı Gökalp: Önceliğimiz ülke ve hastalar için değer yaratmak

21 Ocak 2020

Mehmet KAYA

ANKARA - Araştırmacı Tıp Teknolojileri Üreticileri Derneği (ARTED) Yönetim Kurulu Başkanı Umut Gökalp, Türkiye’de yenilikçi tıbbi cihaz ve ürünleri sunmaya devam edeceklerini söyledi. Küresel tıbbi cihaz ve ürün firmalarının üye olduğu ARTED, kuruluşunun 10. yılını bir resepsiyonla kutladı. Resepsiyonda konuşan ARTED Başkanı Umut Gökalp, MedTech Europe Ulusal Dernekler Ağı üyesi olduklarını hatırlatarak, “On yıldır, Türkiye’de hastaların sağlık sorunlarının tanısı, tedavisi ve izlenmesi sürecinde en yüksek standart ve teknolojilerle üretilmiş tıbbi cihaz ve malzemeye erişimini sağlamak amacıyla çalışıyoruz. Kurulduğumuz günden bugüne, temsil ettiğimiz üyelerimiz aracılığıyla, hastalara yönelik ürünlerin ve hizmetlerin iyileştirilmesine ve özellikle bu amaçlara ulaşma yolunda yüksek kaliteli, yenilikçi medikal teknolojilerin kullanıma sunulmasına katkı sağlamaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdik. Önceliğimiz her zaman ülkemiz ve hastalarımız için daha fazla değer yaratmak oldu. Bundan sonra da çalışmalarımıza bu yönde devam edeceğiz” dedi.

Umut Gökalp, Türkiye’de sağlık ekosisteminin geliştirilmesi ve yenilikçi ürünlere ulaşımın sağlanması amacıyla çalışmalar yürüttüklerini de vurgulayarak, “Bu çalışmalarda değerli destekleri için öncelikle üyelerimize ve temsilcilerine, ortak çalışmalara imza attığımız tüm tıbbi cihaz sektör STK’larına, iş birliği içinde olduğumuz tüm kurum ve kuruluşlara, sağlık sisteminin en önemli parçasını oluşturan sağlık meslek mensupları ve sağlık hizmet sunucularına ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.