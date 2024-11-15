Aşı karşıtlığı ile biliniyor: Trump'ın sağlık bakanı adayı belli oldu

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, yeni kabinesi için dikkat çeken bir ismi daha kamuoyuna tanıttı. Trump, aşı karşıtı olarak bilinen Robert F. Kennedy Jr’ı Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı’na (HSS) aday göstereceğini açıkladı.

Trump, “Halk sağlığı konusunda Amerikalılar uzun süredir yanlış bilgilendirme ve dezenformasyon yapan endüstriyel gıda kompleksleri ve ilaç şirketlerinin baskısı altında. HSS, Amerikalıların sağlığını korumak için bu konuda önemli bir rol üstlenecek” dedi.

Trump, Kennedy'nin "kronik hastalık salgınını sona erdirmek" amacıyla Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumları bilimsel araştırma ve şeffaflık ilkelerine geri döndüreceğini belirtti. Kennedy'nin, Trump’ın "Amerika’yı Yeniden Büyük Yap" sloganını "Amerika’yı Yeniden Sağlıklı Yap" şeklinde uyarladığı biliniyor.

Robert F. Kennedy Jr. kimdir?

Eski ABD başsavcısı ve senatör Robert F. Kennedy’nin oğlu olan Kennedy, eski ABD Başkanı John F. Kennedy’nin de yeğeni olarak tanınıyor. Çevre hukukçusu olan Kennedy, son yıllarda özellikle aşı karşıtı görüşleriyle dikkat çekmişti.