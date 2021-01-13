Aşı randevu sistemi açıldı

Koronavirüs (COVID-19) aşısı için aşı randevu sistemi bugün itibariyle açıldı. Cep telefonları ve bilgisayarlardan MHRS ve e-Devlet sistemlerine girerek aşı randevusu alınabilecek.

Aşı randevusu alacak olanların risk grubunda olmaları gerekiyor.

Önce sağlık çalışanları aşılanacak

Koronavirüs aşısında öncelikli gruplar belirlendi.

Aşılamada öncelik sağlık çalışanlarına verilecek. İkinci grupta ise 65 yaş ve üstü vatandaşlar aşılanacak. Asker, polis ve öğretmenler üçüncü grupta yer alırken, son olarak ise bu grupların dışında kalan vatandaşlar aşılanacak.