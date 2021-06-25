Aşı sırası kimde? 25 yaş üstü aşı olabiliyor mu?

Aşı sırası konusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamada bulundu. Bakan Koca, aşı randevularında yaş sınırının 25'e indiğini duyururken, gençleri salgına karşı aşıya davet etti.

Koca, Twitter'dan paylaştığı tweette, "AŞI RANDEVULARINDA YAŞ SINIRI 25'E İNDİ. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa, konuşup randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin." ifadelerini kullandı.

Aşı sırası sorgulama nereden yapılıyor?

COVID-19 aşısı olmak için bekleyen vatandaşlar aşı sırası sorgulaması yaparak, aşı olup olamayacağını öğrenebiliyor. İki doz aşının uygulandığı bu süreçte aşı sırası sorgulama işlemi e-Nabız üzerinden kontrol edilebiliyor. Vatandaşlar e-Nabız'dan aşı sırasının gelip gelmediğini öğrenebiliyor. Aşı sırası sorgulamasına göre aşı sırası gelen vatandaşlar aşı hizmetinden faydalanabiliyor. e-Nabız'ın yanı sıra 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak da aşı sırasını öğrenmek mümkün.

Aşı randevusu nasıl alınır?

COVID-19 aşı randevusu almak için ALO 182 ya da MHRS'yi kullanabilirsiniz. ALO 182'yi aradığınızda telefon görüşmesiyle aşı randeuvu oluşturmanız mümkün. Diğer yandan MHRS üzerinden COVID-19 aşı randevusu almak için T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile sisteme giriş yapılması gerekiyor.

MHRS internet adresi üzerinden randevu almak için; Eğer üye değilseniz “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Üye olduktan sonra “Randevu Al” butonuna tıklayarak T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile birlikte istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevuzunu oluşturabilirsiniz.