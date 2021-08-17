Aşı sırası kimde? Aşı yaşı kaça oldu?

Aşı sırası güncellendi. 65 yaş üstü ile başlayan aşı sırası hakkındaki yeni düzenleme Sağlık Bakanlığı tarafından paylaştı. Salgınla mücadelenin etkin bir biçimde yürütülebilmesi adına COVID-19 aşısı için yaş sınırı düşürüldü. Yaş sınırının yanı sıra, doz sayısı konusunda da güncelleme yapıldı.

Yapılan düzenleme ile aşı yaşı 15 yaş üstü vatandaşlara kadar düşürüldü. Aşı sırası düzenlemesinde 15 yaş üstü vatandaşların yanı sıra kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere de aşı hakkı tanımlandı.

Doz sayısına yurt dışı düzenlemesi

Aşı sırası konusundaki düzenleme ile birlikte doz sayısı da güncellendi. Daha önce iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech aşısı olanlara dördüncü doz aşı hakkı tanımlandı. Bu düzenleme yurt dışına çıkışlarda bazı ülkelerin iki doz BioNTech aşısını şart koşmalarından dolayı gidildi. Bu kapsamda isteyen vatandaşlar 4. doz aşı hakkından faydalanabilecekler.

Hastalığı atlatanların aşı süresi kısaldı

Yine düzenlemede PCR testi pozitif çıkan kişiler için aşı süresi 1 aya indirildi. Daha önce, hastalığı atalatan kişiler aşılarını 3 ay sonra olabiliyordu.